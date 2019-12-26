أرتيتا يخطط لضم نجم يوفنتوس إلى آرسنال

بدأ الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال الإنجليزي التخطيط مبكرا لتدعيم الفريق بعدد من العناصر المميزة لتصحيح مسار فريقه.

وتولى أرتيتا مهمة تدريب آرسنال بعد فترة وجيزة قضاها فريدي ليونبيرغ كمدير فني للغانرز خلفا للإسباني أوناي ايمري، الذي رحل بسبب تدهور نتائج الفريق هذا الموسم.

وسقط الفريق اللندني في فخ التعادل أمام بورنموث، اليوم الخميس، في أولى مبارياته تحت قيادة أرتيتا.

الحل الفرنسي

ونقلت صحيفة ”كورييري ديلو سبورت“ الإيطالية عن صحيفة ”تايمز“ البريطانية أن آرسنال مهتم بالتعاقد مع الدولي الفرنسي آدريان رابيو نجم وسط يوفنتوس الإيطالي.

وأكدت ”تايمز“ أن آرسنال يركز بشكل كبير على رابيو الذي يعاني من عدم الحصول على الوقت الكافي للعب منذ انتقاله من باريس سان جيرمان إلى يوفنتوس.

ويفضل ماوريسيو ساري الاعتماد على الرباعي بليز ماتيودي، وميراليم بيانيتش، ورودريغو بينتانكور، وسامي خضيرة في خط وسط البيانكونيري.

وشارك رابيو في 711 دقيقة فقط خلال الموسم الحالي، بواقع 9 مشاركات في الدوري الإيطالي، و3 لقاءات في دوري أبطال أوروبا.

خطة أرتيتا

وذكرت الصحيفة أن ميكيل أرتيتا المدرب الجديد للغانرز يريد التعاقد مع رابيو خلال الميركاتو الشتوي في يناير على سبيل الإعارة.

ويبدو المدرب الإسباني مهتما بدعم خط وسط آرسنال كأولوية في ظل الرحيل المنتظر لغرانيت تشاكا قائد الفريق السابق إلى البوندسليغا الألمانية.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن أرتيتا يسعى للتعاقد مع النيجيري ويلفريد نديدي لاعب وسط فريق ليستر سيتي.

ويعد نديدي أحد أبرز المرشحين لدعم خط وسط آرسنال بعد تألقه اللافت للنظر هذا الموسم مع ليستر سيتي.

وأوضحت ”غارديان“ البريطانية أن نديدي البالغ من العمر 23 عاما لعب دورا هاما مع ليستر سيتي الذي وصل إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك نديدي في 20 مباراة هذا الموسم سجل خلالها هدفين فقط.

وتبدو فرصة موافقة ليستر سيتي على بيع اللاعب في منتصف الموسم صعبة للغاية

في سياق ذي صلة، أكد خوسيه نوغويرا، وكيل أعمال السويسري غرانيت تشاكا لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، اقتراب موكله من الرحيل عن الغانرز.

وقال نوغويرا، في تصريحات نقلتها صحيفة ”صن“: سأتحدث بصراحة. نحن اتفقنا على الانتقال إلى هيرتا برلين“.

وأضاف: ”أبلغنا رئيس آرسنال والمدير الرياضي بالأمر، وكذلك تحدثنا مع المدرب الجديد مايكل أرتيتا“.

وأكمل وكيل تشاكا: ”آرسنال على علم بكل الخطوات التي تمت في المفاوضات، اللاعب وهيرتا بيرلين واضحان“.

وواصل: ”ما ينقص حسم الصفقة الآن هو الاتفاق على رسوم الانتقال بين الناديين“.

وأتم وكيل اللاعب: ”هيرتا برلين عرض على آرسنال رسوما قدرها 21.3 مليون إسترليني لضم تشاكا“.

يذكر أن العلاقة بين تشاكا وجماهير آرسنال متوترة، بسبب غضب اللاعب من الهتافات ضده أثناء استبداله في إحدى المباريات.