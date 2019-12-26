سوشيال ميديا الرياضة: رونالدو يواصل تدريباته في حمام السباحة.. ومبابي بالجلباب العربي

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رونالدو يواصل تدريباته في حمام السباحة

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“، أثناء أدائه بعض التدريبات البدنية من حمام السباحة

إيكاردي في نزهة خاصة مع ابنته

نشر ماورو إيكاردي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بصحبة ابنته في نزهة خاصة.

وعلق اللاعب: صغيرتي إيزابيلا.

مبابي بالجلباب العربي

نشر كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بالملابس العربية مرتديا الجلباب العربي ومن خلفه الرمال والبحر.

ألفارو موراتا يشكر زوجته

نشر ألفارو موراتا لاعب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته وأولاده.

وحرص اللاعب على توجيه الشكر لزوجته قائلا: شكرا على كل ما تبذلونه من جهود وجميع اللحظات التي قادتنا حتى اليوم أنا فخور بك، لم يكن لدي أدنى شك في أنك ستكون أفضل أم في العالم ولا أستطيع أن أعيش بدونك، كل يوم أنا أكثر في الحب معك، أنا أحبك.

داني الفيس في لقاء مع أحد الأطفال

نشر النجم البرازيلي داني الفيس صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بصحبة أحد الأطفال.

وعلق: عندما نتحدث عن حلم، احميهم جيدا لأنه هو الذي يعطي معنى للحياة وعندما تأتي هذه الرغبة من الروح، لا توجد حواجز لا يمكن تحقيقها.. إنه لمن دواعي سروري الكبير أن أكون قادرا على رؤية التألق في عيون شخص يعيش حقيقة قاسية للغاية ولكنه أصعب بكثير من واقعه.

هاري كين: عودة رائعة في عيد الميلاد

نشر هاري كين لاعب نادي توتنهام الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من مباراة اليوم والتي جمعت بين ناديه وبرايتون والتي انتهت بفوز رفاق كين بهدفين مقابل هدف.

وعلق اللاعب: عودة رائعة وحضور عيد الميلاد في وقت متأخر.

A great comeback win and late Christmas present. #COYS pic.twitter.com/wPXGZlr7sj — Harry Kane (@HKane) December 26, 2019

لوكاكو يتعهد بالفوز على صديقه

رد روميللو لوكاكو لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي على صديقه والذي توعد له بالفوز عليه في لعبة الفيفا.

وعلق لوكاكو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“: سنعمل عندما أعود.

We gonna play when i’m back home… https://t.co/uWyGNB3wrb — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) December 26, 2019

فرناندينيو: جاهزون للقاء الغد

نشر فيرناندينيو لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات الفريق استعدادا للقاء وولفرهامبتون غدا بالدوري الإنجليزي.

وعلق اللاعب: الكل جاهز للغد.

بن سبعيني يشارك في التصويت على التيفو الأفضل

نشر الجزائري بن سبعيني لاعب نادي بروسيا مونشنغلادباخ الألماني صورا عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ نشرتها الصفحة الرسمية لناديه السابق ستاد رين الفرنسي من أجل اختيار أفضل تيفو للعام الحالي.

وعلق اللاعب: سأصوت للصورة الثانية

كوكا يطير في الهواء

نشر المصري أحمد حسن كوكا لاعب نادي سبورتنغ براغا البرتغالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ في مطاط الهواء أثناء قضائه إجازته بمصر.

وعلق اللاعب: التزلج الهوائي.