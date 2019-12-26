حقيقة اقتراب محمد النني من الانتقال إلى ميلان الإيطالي

كشفت تقارير إذاعية مصرية حقيقة أخبار مفاوضات نادي آي سي ميلان الإيطالي مع لاعب الوسط المصري محمد النني للانتقال إلى صفوف الفريق الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقالت إذاعة ”أون سبورت إف إم“ المصرية إنها تواصلت مع مسؤولين في ميلان ونفوا هذه الأخبار جملة وتفصيلا.

وأشارت الإذاعة المصرية إلى أن هذه الأخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.

يذكر أن محمد النني، انتقل لصفوف نادي بشكتاش التركي في أغسطس الماضي على سبيل الإعارة قادما من نادي آرسنال الإنجليزي لمدة موسم.

وشارك النني مع بشكتاش في 17 مباراة؛ وصنع هدفا مع الفريق التركي.

ويحتل نادي بشكتاش المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري التركي بعد مرور 16 جولة منه برصيد 27 نقطة بفارق نقطة عن فنربخشة صاحب المركز الرابع واثنتين عن طرابزون صاحب المركز الثاني وثلاثة عن بلدية إسطنبول الوصيف.