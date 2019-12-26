كريستيانو رونالدو يختار أجمل أهدافه ويتحدث عن موعد اعتزاله (فيديو)

اختار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، هدفه على يوفنتوس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2017/2018، الأجمل في مسيرته التي بدأت العام 2002.

وسجل رونالدو 539 هدفا، على مستوى الأندية، أندية: سبورتنغ لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، وأخيرًا يوفنتوس.

وقال رونالدو في تصريحات لشبكة ”DAZN“ الإيطالية، عن أجمل أهدافه: ”ذلك الهدف الذي أحرزته مع ريال مدريد في شباك بوفون أمام يوفنتوس، أعتبره هدفا مميزا جدا في ملعب جميل وناد كبير“.

وأضاف: ”صفقت الجماهير لي على هذا الهدف، وكانت ليلة مميزة جدا“.

وعن رد فعل بوفون أوضح النجم البرتغالي: ”عندما أتحدث معه أكتشف كم هو شخص لطيف ومبهج، هنأني على الهدف وأتذكر كلماته جيدا“.

وأردف أفضل لاعب في العالم 5 مرات: ”كان لدي شعور جيد تجاه بوفون وهذا ما رأيته بعيني عندما عاد إلى يوفنتوس“.

رسمياً – تم إختيار هدف كرستيانو رونالدو على يوفنتوس كأفضل هدف في أوروبا لموسم 2017 – 2018 م ..pic.twitter.com/ZgWd61Hm1J — دوري أبطال أوروبا (@UclArabic) August 28, 2018

وعن أفضل ألقابه في مسيرته الكروية، قال رونالدو: ”أعتقد أن بطولة أمم أوروبا ”يورو 2016″، كانت أهم ألقابي في مسيرتي الكروية“.

وأضاف: ”كانت مشاعري متقلبة في هذه المباراة (النهائي أمام فرنسا)، بكيت في البداية وضحكت في النهاية، وكنت مدربًا في بعض اللحظات“.

وبسؤاله عن أقوى المدافعين في الدوري الإيطالي، أوضح لاعب ريال مدريد السابق: ”ليوناردو بونوتشي، جورجيو كيليني وماتياس دي ليخت، هؤلاء الذين أتدرب معهم في يوفنتوس“.

وعما إذا كان سيتجه لمجال التدريب بعد الاعتزال، قال رونالدو: ”لا أعتقد ذلك، الآن لا أرى نفسي مدربا“.

وأضاف: ”لكن لا يمكنك أبدا أن تقول لا في المطلق؛ لأنني شخص لديه طموح ويحفز من حوله، ودائما ما أفعل الأفضل بالنسبة لفريقي“.

واختتم رونالدو: ”ما زلت أستمتع بكرة القدم، لأنني أحب ما أفعله، ولأنه دون ذلك سيكون من الصعب الاستمرار في هذا المجال“.

وتحدث رونالدو عن الأجواء داخل يوفنتوس، وأوضح: ”أحب كل شيء هنا، النادي يمتلك تاريخا عظيما، ولذلك فهو الأفضل في إيطاليا، وأريد الفوز بالعديد من الألقاب مع الفريق“.

وأكمل: ”فزت بجائزة أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، ولا أعرف ماذا سيحدث الموسم الحالي.. هناك لاعبون رائعون في تلك البطولة وآمل أن أفوز بها مرة أخرى“.

وعن دوري أبطال أوروبا: ”إنها أفضل مسابقة في العالم، باستثناء كأس العالم واليورو.. أحب التواجد بالبطولتين، لكن أبطال أوروبا بطولة مميزة بالنسبة لي“.

وحول موعد اعتزاله، قال الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال: ”عندما كنت في الثامنة عشر، كلاعب تفكر فقط في الاستمتاع، ليس عليك مسؤوليات، لكن الآن عليك في هذا السن تقديم مباريات رائعة والفوز بالألقاب“.

وأضاف: ”ما زلت أشعر بأنني في حالة جيدة ولدي دوافع متجددة، لذلك أريد الاستمرار في الملاعب لسنوات عديدة“.

وغادر رونالدو ريال مدريد صيف العام 2018، عقب 9 أعوام مع النادي الملكي، إلى يوفنتوس، في صفقة تقدر بـ120 مليون يورو، ونجح رونالدو في الموسم الماضي في التتويج بلقب الدوري الإيطالي، إلى جانب حصوله على جائزة أفضل لاعب في البطولة المحلية.