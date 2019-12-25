تقرير: بوغبا يحسم وجهته المقبلة بعد صدمة ريال مدريد

لا يزال مصير الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يسيطر على تقارير الصحافة الأوروبية، في ظل غيابه عن الملاعب منذ 30 سبتمبر الماضي.

وتهيمن الشائعات حول مستقبل بوغبا، وسط أنباء حول نهاية علاقته مع مانشستر يونايتد، ورغبة اللاعب في الرحيل عن ”أولد ترافورد“ في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة يناير 2020، حيث غاب لمدة شهر عن فريقه للإصابة، قبل أن يمتد غيابه بسبب معاناته من مرض غامض لم يتم الكشف عن حقيقته، مما عزز الشائعات.

وحاول النرويغي أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، التقليل من حدة الشائعات المحيطة بمصير بوغبا، بعد أن أكد أن اللاعب مستمر في ”أولد ترافورد“، وأنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم على كوكب الأرض، بحسب تعبير مدرب المانيو.

إلا أن صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية كان لها رأي آخر، وأكدت أن بوغبا حسم بالفعل وجهته في الميركاتو الشتوي، وقرر العودة مرة أخرى إلى ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إن بوغبا يرغب في ارتداء قميص يوفنتوس مجددا، بعد رحيله عن تورينو في صيف 2016 إلى مانشستر يونايتد مقابل 105 ملايين يورو.

وأشارت إلى أن بوغبا سيكون البديل المثالي للألماني الدولي إيمري تشان، الذي يقترب من الرحيل عن يوفنتوس، بعد رحلة غير موفقة للاعب نادي ليفربول الإنجليزي السابق في صفوف البيانكونيري.

وأكدت أن قرار بوغبا جاء بعد الصدمة التي تلقاها اللاعب، نتيجة تراجع نادي ريال مدريد الإسباني عن ضمه إلى صفوفه، عقب تألق الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي في كتيبة الفرنسي زين الدين زيدان هذا الموسم، إضافة إلى التكلفة المالية الكبيرة لصفقة اللاعب المتوج ببطولة كأس العالم الأخيرة، روسيا 2018.

وينتهي عقد بوغبا مع مانشستر يونايتد في صيف 2021، وهو ما يضع مسؤولي أولد ترافورد تحت ضغط كبير لمحاولة تجديد عقد اللاعب، أو بيعه في أسرع وقت ممكن للحصول على مقابل مالي كبير من الصفقة.