سوشيال ميديا الرياضة: إبراهيموفيتش يثير الجدل بصورة جديدة.. وسمولينغ يستحوذ على مفاتيح روما

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

إبراهيموفيتش يثير الجدل بصورة جديدة

أثار النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الجدل بصورة جديدة على موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ حيث نشر اللاعب صورة لأسد يشير بأصبعه، وعلق قائلا: عيد ميلاد سعيد.

ليفاندوفيسكي: عيد الميلاد دائما أجمل مع عائلتي

نشر روبرت ليفاندوفيسكي لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته وابنته احتفالا بأعياد الميلاد.

وعلق اللاعب: عيد ميلاد سعيد رائع ومليء بالحب.

كوتينيو يحتفل بعيد ميلاد ابنته

نشر كوتينيو لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بصحبة ابنته احتفالا بعيد ميلادها الرابع.

وعلق اللاعب: ذكرى 4 سنوات مع ماريا.

سمولينغ يستحوذ على مفاتيح روما

نشر كريس سمولينغ لاعب نادي روما الإيطالي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يحمل عددا من المفاتيح.

وعلق اللاعب: ”عقد مفتاح المدينة حب عيد الميلاد الأول لدينا في روما مع العائلة، مني إليك، متمنيا لك أفضل فترة عطلة“.

Holding the key to the city ???? Loving our first Christmas in Rome with the family. From mine to yours wishing you the best holiday period ???? pic.twitter.com/kYOvRj7DxT — Chris Smalling (@ChrisSmalling) December 24, 2019

جيمس ميلنر: جاهزون لحسم المهمة الأكبر

نشر جيمس ميلنر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات فريقه استعدادا للقاء القادم للفريق بالدوري الإنجليزي.

وعلق ميلنر: انتهت المهمة.. الآن الاستعداد للمهمة الأكبر.

Session done… now to get ready for the big guy ???????? #nottalkingaboutvirg????????

And nice to see the Melwood elves have been at work already ????????????#championswallupgrade pic.twitter.com/jchYJCdC5E — James Milner (@JamesMilner) December 24, 2019

أندريه غوميز: استمتع بكل لحظة في حياتك

نشر أندريه غوميز لاعب نادي إيفرتون الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه.

وعلق اللاعب: استمتع بكل لحظة، كل عناق ضيق، كل ابتسامة وكل لمسة دافئة، أتمنى لك عيد ميلاد سعيد.

Aproveitem cada momento, cada abraço apertado, cada sorriso rasgado e cada toque caloroso.

Desejo-vos um Feliz Natal! ???????? Enjoy every moment, every tight hug, every smile and every warm touch.

I wish you a merry Christmas! ???????? pic.twitter.com/wUOjZ9OH8R — André Gomes (@aftgomes) December 24, 2019

دافيد ألابا ينشر أمنياته للعام الجديد

نشر دافيد ألابا لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ مرتديا غطاء الرأس الخاص بسنتا كروز.

وعلق اللاعب: أتمنى لك السلام والحب والفرح.

Wishing you peace, love & joy! ???? pic.twitter.com/Nhpu0aBmGa — David Alaba (@David_Alaba) December 24, 2019

روبرتسون يجهز الهدايا لأولاده

نشر أندي روبرتسون لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يضع إحدى زجاجات المياه الغازية في صندوق هدايا.

وعلق اللاعب: أطفالي لا يعرفون مدى جودتهم.

My kids don’t know how good they’ve got it pic.twitter.com/kZxEBdQghh — Andy Robertson (@andrewrobertso5) December 24, 2019

تياغو سيلفا يطمئن جمهوره

نشر تياغو سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه عقب الإصابة التي لحقت به في لقاء فريقه الأخير.

وعلق اللاعب: مساء الخير للجميع، شكرًا لكم جميعًا على رسائل الدعم وقلقكم، سأطمئن الجميع، أنا بخير، سأكون قادرًا على الاستفادة من عائلتي، أتمنى لك احتفالات جيدة بنهاية العام، نراكم في عام 2020.

Bonsoir à tous, merci à tous pour vos messages de soutiens et votre inquiétude. Je vais rassurer tout le monde, je vais bien, je vais pouvoir profiter de ma famille.

Passez de bonnes fêtes de fin d’année, rendez-vous en 2020 ????????????????????❤ pic.twitter.com/V6mj2PpTHW — Thiago Silva (@tsilva3) December 24, 2019

كوكا في رحلة صيد

نشر المصري أحمد حسن كوكا لاعب نادي سبورتنغ براغا صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من فوق أحد المراكب في رحلة صيد قام بها اللاعب.