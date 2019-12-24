 سوشيال ميديا الرياضة: إبراهيموفيتش يثير الجدل بصورة جديدة.. وسمولينغ يستحوذ على مفاتيح روما – إرم نيوز‬‎

سوشيال ميديا الرياضة: إبراهيموفيتش يثير الجدل بصورة جديدة.. وسمولينغ يستحوذ على مفاتيح روما

سوشيال ميديا الرياضة: إبراهيموفيتش يثير الجدل بصورة جديدة.. وسمولينغ يستحوذ على مفاتيح روما

المصدر: مصطفى عادل- إرم نيوز

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

إبراهيموفيتش يثير الجدل بصورة جديدة

أثار النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الجدل بصورة جديدة على موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ حيث نشر اللاعب صورة لأسد يشير بأصبعه، وعلق قائلا: عيد ميلاد سعيد.

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Merry Chriztmaz

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ليفاندوفيسكي: عيد الميلاد دائما أجمل مع عائلتي

نشر روبرت ليفاندوفيسكي لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته وابنته احتفالا بأعياد الميلاد.

وعلق اللاعب: عيد ميلاد سعيد رائع ومليء بالحب.

كوتينيو يحتفل بعيد ميلاد ابنته

نشر كوتينيو لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بصحبة ابنته احتفالا بعيد ميلادها الرابع.

وعلق اللاعب: ذكرى 4 سنوات مع ماريا.

سمولينغ يستحوذ على مفاتيح روما

نشر كريس سمولينغ لاعب نادي روما الإيطالي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يحمل عددا من المفاتيح.

وعلق اللاعب: ”عقد مفتاح المدينة حب عيد الميلاد الأول لدينا في روما مع العائلة، مني إليك، متمنيا لك أفضل فترة عطلة“.

جيمس ميلنر: جاهزون لحسم المهمة الأكبر

نشر جيمس ميلنر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات فريقه استعدادا للقاء القادم للفريق بالدوري الإنجليزي.

وعلق ميلنر: انتهت المهمة.. الآن الاستعداد للمهمة الأكبر.

أندريه غوميز: استمتع بكل لحظة في حياتك

نشر أندريه غوميز لاعب نادي إيفرتون الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه.

وعلق اللاعب: استمتع بكل لحظة، كل عناق ضيق، كل ابتسامة وكل لمسة دافئة، أتمنى لك عيد ميلاد سعيد.

دافيد ألابا ينشر أمنياته للعام الجديد

نشر دافيد ألابا لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ مرتديا غطاء الرأس الخاص بسنتا كروز.

وعلق اللاعب: أتمنى لك السلام والحب والفرح.

روبرتسون يجهز الهدايا لأولاده

نشر أندي روبرتسون لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يضع إحدى زجاجات المياه الغازية في صندوق هدايا.

وعلق اللاعب: أطفالي لا يعرفون مدى جودتهم.

تياغو سيلفا يطمئن جمهوره

نشر تياغو سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه عقب الإصابة التي لحقت به في لقاء فريقه الأخير.

وعلق اللاعب: مساء الخير للجميع، شكرًا لكم جميعًا على رسائل الدعم وقلقكم، سأطمئن الجميع، أنا بخير، سأكون قادرًا على الاستفادة من عائلتي، أتمنى لك احتفالات جيدة بنهاية العام، نراكم في عام 2020.

كوكا في رحلة صيد

نشر المصري أحمد حسن كوكا لاعب نادي سبورتنغ براغا صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من فوق أحد المراكب في رحلة صيد قام بها اللاعب.

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