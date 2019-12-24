خطوة واحدة تفصل نادي يوفنتوس عن حسم صفقة هالاند نجم سالزبورغ

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نادي يوفنتوس الإيطالي من حسم صفقة المهاجم النرويجي الشاب إرلينغ هالاند، نجم هجوم نادي رد بول سالزبورغ النمساوي.

ونقلت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية عن تقارير إعلامية إيطالية قولها إن يوفنتوس تقدّم بالفعل بعرض رسمي إلى سالزبورغ للتعاقد مع هالاند في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي تنطلق بعد أيام في يناير 2020.

وأشارت، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن إدارة يوفنتوس عرضت التعاقد مع هالاند مقابل 30 مليون يورو، بالإضافة إلى حوافز إضافية يحصل عليها ناديه النمساوي سالزبورغ في السنوات المقبلة من عقد اللاعب الشاب مع البيانكونيري.

وأكدت الصحيفة أن يوفنتوس تفوق بالفعل على بعض الأندية الأوروبية التي كانت ترغب في الحصول على خدمات هالاند، وعلى رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي، وبروسيا دورتموند الألماني، وميلان الإيطالي، إضافة إلى نادي لايبزيغ الألماني، الذي يرتبط بشراكة رياضية وتجارية مع سالزبورغ النمساوي.

وتألق هالاند بصورة لافتة للنظر هذا الموسم مع سالزبورغ، وبشكل خاص في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث لعب المهاجم الشاب البالغ من العمر 19 عاما 22 مباراة، أحرز خلالها 28 هدفا، وصنع 7 أخرى.

وسجّل هالاند 6 أهداف في دوري أبطال أوروبا خلال المباريات الثماني التي لعبها فريقه في المسابقة، قبل أن يودّع البطولة وينتقل للمنافسة في مسابقة الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ، بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة بعد ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي.

وشهدت القيمة التسويقية لهالاند ارتفاعا كبيرا هذا الموسم، حيث كان قد انتقل إلى سالزبورغ من نادي مولده النرويجي في يونيو 2019 مقابل 5 ملايين يورو فقط، قبل أن يصل سعره إلى 45 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وفي حالة انتقال هالاند إلى يوفنتوس فإنه سيكون اللاعب الثاني الذي يغادر سالزبورغ إلى أحد أندية القمة في أوروبا، بعد زميله الياباني مينامينو، الذي انضم إلى ليفربول رسميا منذ أيام.