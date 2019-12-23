رسميا.. جوسيبي إياكيني مدربا جديدا لفيورنتينا

أعلن فيورنتينا المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الإثنين، تعيين جوسيبي إياكيني، المعروف في أوساط المدربين في إيطاليا، مدربا جديدا للفريق خلفا لفينشنزو مونتيلا الذي أُقيل من منصبه يوم السبت الماضي.

وصعد إياكيني (55 عاما) بـ4 أندية مختلفة إلى دوري الأضواء، لكنه لم يسبق له تدريب أي من الأندية الكبيرة أو الفوز بأي لقب كبير.

ACF Fiorentina comunica che Giuseppe Iachini è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola ✍️ ➡️ https://t.co/caS3ZKiNMA#ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/taNXbltxV5 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 23, 2019

وأُقيل مونتيلا، الذي قاد الفريق لمدة 8 شهور، من منصبه عقب الخسارة 1/4 أمام ضيفه روما يوم السبت الماضي، ليستمر غياب الفريق عن الانتصارات لـ7 مباريات في الدوري، ويبقى في المركز الـ15 برصيد 17 نقطة بفارق 3 نقاط عن منطقة الهبوط.

وقال الملياردير روكو كوميسو مالك النادي المولود في الولايات المتحدة: ”المركز الحالي للفريق في الدوري أجبرنا على تغيير المدرب، اخترنا إياكيني لأنه شخص رائع ويرتبط بفلورنسا وفيورنتينا، الآن ينبغي علينا التماسك والعودة للطريق الصحيح بأسرع وقت ممكن“.

وصعد إياكيني مع كييفو إلى دوري الدرجة الأولى العام 2008، وبريشيا في 2010، وسامبدوريا في 2012، وباليرمو في 2014، وسبق له تدريب أندية فينتسيا وتشيزينا وفيتشينزا وبياتشينزا وسيينا وأودينيزي وساسولو.

وتعرض أيضا لتجارب سلبية في كرة القدم الإيطالية وأُقيل من منصبه عدة مرات آخرها في إمبولي مارس الماضي بعد 4 أشهر تولى خلالها المسؤولية.

وأُقيل مرتين خلال 4 شهور مع باليرمو خلال موسم 2015/2016 وجاءت المرة الثانية بعد 3 أسابيع فقط.

وبدأ فيورنتينا، الذي نجا من الهبوط في الأسبوع الأخير من الموسم الماضي، هذا الموسم بأمل جديد عقب شراء كوميسو النادي من عائلة ديلا فالي في يونيو حزيران الماضي في صفقة ذكرت رويترز أنها بلغت 160 مليون يورو (177.47 مليون دولار).