الاتحاد الإيطالي يصدم يوفنتوس ويوقف مهاجمه 3 مباريات في الدوري

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إيقاف الأوروغواياني رودريغو بينتانكور، لاعب يوفنتوس 3 مباريات بعد طرده أمام لاتسيو، في مباراة كأس السوبر الإيطالي، التي أقيمت أمس الأحد، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض.

وطرد حكم المباراة اللاعب بينتانكور بعدما عرقل لويس ألبيرتو في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية، كما اعترض اللاعب على القرار بشكل سيئ.

وبإيقافه 3 مباريات، يغيب بينتانكور، عن مباريات يوفنتوس أمام كالياري وروما وبارما، في الدوري الإيطالي.

كما قررت لجنة الانضباط فرض غرامة مالية على بافل نيدفيد وفابيو باراتيتشي من يوفنتوس قيمتها 5000 يورو، بسبب سوء السلوك في نهاية مباراة السوبر.

ووضع لويس ألبيرتو لاتسيو في المقدمة في الدقيقة 17، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وأدرك الأرجنتيني باولو ديبالا التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 45، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل.

وسدد البوسني سيناد لوليتش كرة في مرمى حارس يوفنتوس، البولندي فويتشيك تشيزني، ليعلن تقدم لاتسيو 2/1 في الدقيقة 73.

ومن ركلة حرة ثابتة رائعة سدد دانيلو كاتالدي الكرة ليعلن تقدم لاتسيو 3/1 في الدقيقة 90+4.

وجدد لاتسيو فوزه على يوفنتوس بعد أن تغلب على البيانكونيري 3/1 في السابع من الشهر الحالي، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي، كما فاز لاتسيو على يوفنتوس في آخر مباراة جمعتهما في السوبر الإيطالي، العام 2017.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 5 ألقاب في السوبر الإيطالي، ليتعادل في الرصيد مع إنتر ميلان، ثالث أكثر الأندية تتويجا باللقب علما أن يوفنتوس الأكثر تتويجا برصيد 8 ألقاب، ثم ميلان بـ7 ألقاب.