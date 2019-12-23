تقرير: جيانلويجي دوناروما أول الراحلين عن ميلان

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الإثنين، أن الحارس الشاب جيانلويجي دوناروما، حامي عرين نادي ميلان، سيكون أول الراحلين عن الروسينيري، في سوق الانتقالات الشتوي في يناير 2020.

وخسر ميلان 0/5 أمام أتلانتا، يوم الأحد، في الدوري الإيطالي، وخرج دوناروما الذي تلقى الخسارة الأكبر له في تاريخه مع ميلان، وهو يبكي.

وبحسب صحيفة ”توتو سبورت“، فإن بكاء دوناروما كان إشارة إلى أنه سيكون أول الراحلين عن ميلان في سوق الانتقالات الشتوي، وسط اهتمام كبير من باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن دوناروما، البالغ من العمر 20 عاما، كان يريد أن ينهي مسيرته مع ميلان بذكرى أفضل من التي حدثت أمس في بيرغامو أمام أتلانتا.

وشددت ”توتو سبورت“ على أن الحارس الإيطالي يدرك أنه لم يعد من المنطقي أن يبقى في ميلان الذي ينتزع أحلامه ويمنعه من تحقيق أهداف أكثر طموحا في أوروبا.

وشارك دوناروما في 16 مباراة مع ميلان، الموسم الحالي، حافظ على نظافة الشباك في 5 مباريات، وتلقى 23 هدفا، علما أنه يملك مع الفريق 180 مباراة، استقبل فيها 189 هدفا، وحافظ على نظافة الشباك في 64 مباراة، وحقق دوناروما مع ميلان لقبا وحيدا، وكان في السوبر الإيطالي 2016/2017.

ويحتل ميلان المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة من 17 مباراة، حقق الفوز في 6 منها.