عناوين الصحف الرياضية العالمية: ميسي الأرقام القياسية.. رونالدو يختفي في النهائي.. ”ثلاثي رهيب“ (صور)

شكل فوز لاتسيو بلقب السوبر الإيطالي على حساب يوفنتوس في الرياض العاصمة السعودية أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.

كما اهتمت الصحف بنتائج الدوريات الأوروبية وخصوصا في إسبانيا ولقاء ديربي المغرب الذي انتهى بفوز الرجاء على الوداد وتعيين مدرب جديد للمنتخب الإماراتي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على التعادل السلبي لريال مدريد أمام أتلتيك بلباو وفقدانه نقطتين؛ ما منح الصدارة لبرشلونة منفردا وكتبت :“ لا أهداف لا حظ ”.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على ريال بتيس وكتبت :“ كوريا ينظر في منزله ”.

كما اهتمت بنتائج الدوري الإسباني ليوم الأحد وفوز ليغانيس على إسبانيول وريال سوسيداد على أوساسونا وليفانتي على سيلتا فيغو.

سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد سلبيا أمام أتلتيكو بلباو والذي استفاد منه برشلونة ليتصدر منفردا الدوري الإسباني وكتبت :“ هدية أعياد الميلاد ”.

كما تحدثت عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وكتبت :“ ميسي الأرقام القياسية ”.

الصحيفة اهتمت بفوز لاتسيو على يوفنتوس وتتويجه بلقب السوبر الإيطالي وكتبت :“ رونالدو يختفي في النهائي ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد سلبيا أمام اتلتيك بلباو واستفادة برشلونة الذي انفرد بالصدارة وكتبت :“ وخز أبيض ”.

كما تحدثت عن الثلاثي الهجومي لبرشلونة ميسي وسواريز وغريزمان وكتبت :“ ثلاثي رهيب ”.

كما اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد خارج ملعبه على ريال بتيس وخسارة إسبانيول برشلونة أمام ليغانيس والتي قد تكلف مدربه منصبه.

آس

ركزت الصحيفة على التعادل السلبي لريال مدريد في ملعبه أمام أتلتيك بلباو ليترك الصدارة لغريمه برشلونة منفردا وكتبت :“ هزيمة ”.

كما اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد خارج ملعبه أمام ريال بتيس وكتبت :“ كوريا يضع أتلتيكو في مراكز دوري الأبطال ”.

كما تحدثت عن فوز لاتسيو بالسوبر الإيطالي في الرياض على حساب يوفنتوس وكتبت :“ لاتسيو يخطف كأس السوبر الإيطالي من يوفنتوس ”.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على الحادث العنصري الذي شهده لقاء ديربي لندن بين توتنهام ونشيلسي ضد مدافع البلوز الألماني أنطونيو روديغر وكتبت :“ دعونا نوقف العنصرية سويا ”.

ذا صن

ركزت الصحيفة على العنصرية واتهامات لاعب تشيلسي الألماني أنطونيو روديغر لأحد أنصار توتنهام بالإساءة إليه وكتبت :“ نحن نحس بالسوء من هذا: ”روديغر يتهم أحد المشجعين بترديد هتافات عنصرية والنجوم تتحد داعية إلى الأخلاق“.

كما تحدثت عن هزيمة مانشستر يونايتد أمام واتفورد والخطأ الكبير للحارس الإسباني دافيد دي خيا.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على سوق الانتقالات الشتوية المقبلة واللاعبين الذين دون فريق أو الذين يبحثون عن فرق تمنحهم فرصا أكثر للعب وكتبت :“ السوق الجيدة ”.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على لقاء السوبر الإيطالي والذي شهد فوز لاتسيو باللقب على حساب يوفنتوس وكتبت :“ لاتسيو يقتل السيدة ”.

كما أجرت حوارا مع كريم الأحمدي لاعب الاتحاد السعودي وكتبت :“ أنتظر يناير ووكيلي يحدد مصيري ”.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على تعيين مدرب جديد للمنتخب الإماراتي الأول وكتبت :“ يوفانوفيتش مدربا للأبيض ”.

كما اهتمت بأخبار الأندية الإماراتية وكتبت :“ وليد حسين لم أوقع للزعيم والأولوية للفرسان “ و ”خطيف يغيب عن الجزيرة أمام الوحدة في الديربي ”.

وتحدثت عن الملف الدولي وكتبت عن مانشستر سيتي :“ دي بروين : أنا ومحرز نصنع الخطر بنظرة عين ”.

الصحافة المغربية

المنتخب

ركزت الصحيفة على لقاء ديربي البيضاء بين الرجاء والوداد وكتبت :“ الرجاء سلطان الديربي ”.

كما اهتمت بأخبار المحترفين المغاربة وكتبت :“ الناصيري ضغط على الزناد للمرة الرابعة “ و “ حكيم زياش ضمن أفضل 100 لاعب في العالم “ و “ أشرف حكيمي كل الطرق تؤدي إلى مدريد ”.

كما تحدثت عن تصفيات كأس العالم 2022 ومستوى المنتخب المغربي في التصفيات وكتبت :“ الأسود في القبعة الأولى ”.