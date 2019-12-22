سوشيال ميديا الرياضة.. فان دايك فخور بالأبطال.. وبوغبا يعد بالعودة

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

مبابي يتقمص شخصية سانتا كروز من أجل أطفال باريس

نشرت الصفحة الرسمية لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لكيليان مبابي لاعب الفريق بملابس سانتا كروز بصحبة بعض الأطفال.

وعلقت الصفحة ”عندما يتحول ناصر الخليفي وكيليان مبابي إلى بابا نويل لصالح الأطفال“.

بوغبا: القادم أفضل رغم الهزيمة

نشر بول بوغبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من لقاء اليوم والذي جمع بين ناديه ونادي واتفورد والذي انتهى بفوز الأخير بهدفين دون رد بالدوري الإنجليزي.

وعلق اللاعب ”رغم رغبتنا في الحصول على نتيجة أفضل، إلا أننا كنا الأفضل دعنا نذهب للحصول عليها“.

تامي إبراهام: اللون الأزرق يكسو لندن

حرص تامي أبراهام لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي على الاحتفال بالانتصار الذي حققه فريقه اليوم على حساب نادي توتنهام بالدوري الإنجليزي.

وعلق اللاعب عبر موقع ”تويتر“ ”لندن تكتسي باللون الأزرق“.

LONDON IS BLUE ???????? WE ARE CHELSEA!!!! #CFC — Tammy Abraham (@tammyabraham) December 22, 2019

خافي مارتينيز يشكر محبيه

نشر خافي مارتينيز لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني صورة له عبر موقع ”تويتر“ أثناء خروجه مصابًا في لقاء فريقه الأخير بالدوري الألماني.

وعلق اللاعب ”شكرًا للجميع على رسائلك ودعمك، أنا أعمل بالفعل على عملية العودة“.

Thank you everybody for your messages and your support ❤️ I’m already working on my recovery ???????? pic.twitter.com/vbwrEcd8qj — Javi Martínez (@Javi8martinez) December 22, 2019

فان دايك: فخور بهؤلاء الأبطال

نشر فيرجيل فان دايك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صور له عبر موقع ”تويتر“ بصحبة زملاءه عقب لقاء الأمس والذي جمع بين الريدز ونادي فلامنغو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية والذي انتهى بفوز ليفربول بهدف نظيف.

وعلق اللاعب ”بعد أسبوع صعب للغاية، أنا سعيد للغاية وفخور بالعودة إلى المنزل مع كأس آخر، فخور بالفريق، وفخور بكل المشاركين، حان الوقت للعودة إلى المنزل واستعادة عافيتك والتأكد من استعدادنا للمباراة القادمة“.

After a very tough week, I am very happy and proud to go home with another trophy! Proud of the team, and proud of everyone involved! Time to go home, recover and make sure we’re ready for the next game! ???? #YNWA pic.twitter.com/VDLDKI803K — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) December 22, 2019

ألفارو موراتا: أنهينا العام بنصر غالٍ

نشر ألفارو موراتا لاعب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني صورة له عبر موقع ”تويتر“ بقميص ناديه عقب الفوز الذي حققه الفريق اليوم على حساب نادي ريال بيتيس.

وعلق اللاعب ”النصر لإغلاق السنة، أتمنى أن تكون سعيدًا جدًا بعائلتك، وأن تجلب لك عام 2020 أشياء جيدة جدًا، والأهم من ذلك كله الصحة للجميع“.

Victoria para cerrar el año!! Que seáis muy felices en familia y que el 2020 traiga cosas muy buenas y, lo más importante, salud para todos!! #ForzaAtleti pic.twitter.com/ew41KztyhD — Álvaro Morata (@AlvaroMorata) December 22, 2019

توماس مونييه يعد جماهيره بمفاجأة غدًا

نشر توماس مونييه لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فيديو له عبر موقع ”تويتر“ وعد من خلاله جماهيره بمفاجآت جديدة غدًا بمناسبة عيد الميلاد“.

وعلق اللاعب ”غدًا هناك حلقة عيد الميلاد من سلسلة DA SCHAU HI الخاصة بي، كن فضولًا وتفاجأ بما يمكنك رؤيته هناك على قناتي على يوتيوب وإنستغرام“.

Morgen gibt’s eine weihnachtliche Folge von meiner Serie DA SCHAU HI. Seid gespannt und lasst euch überraschen, was ihr da auf meinem YouTube- und Instagram-Kanal zu sehen bekommt. #esmuellert #daschauhi #thomasMueller pic.twitter.com/t9panhL5Yg — Thomas Müller (@esmuellert_) December 22, 2019

فيغو يشارك في لقاء خيري لصالح كرة الكراسي

شارك لويس فيغو نجم الكرة البرتغالية السابق في مباراة خيرية لصالح كرة قدم الكراسي.

ونشر اللاعب صور له عبر موقع ”تويتر“ من مشاركته في هذا الحدث، وعلق: مباراة خيرية رائعة في واندا متروپولیتانو مع العديد من الأهداف والأصدقاء المقربين لصالح كرة الكراسي.

Fantástico partido benéfico en el @Metropolitano com muchos goles y buenos amigos

A beneficio de A-ball, @futbolensilla y de @fundelaoficial

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جائزة جديدة لطارق حامد

نشر طارق حامد لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر صور له عبر موقع ”تويتر“ أثناء تسلمه جائزة الدير جيست لأفضل لاعب وسط في مصر.

وعلق اللاعب ”شكرًا ديرجيست“.