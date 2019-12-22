لماذا رفض نادي برشلونة عرض إنتر ميلان لضم فيدال؟

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن برشلونة متصدر الدوري الإسباني أبلغ إنتر ميلان رفض عرضه للتعاقد مع أرتورو فيدال على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور مقابل 20 مليون يورو.

ويبحث إنتر ميلان تعزيز خط الوسط لمواصلة التنافس مع يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، فضلًا عن حرص أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق على ضم الدولي التشيلي الذي سبق العمل معه في يوفنتوس.

وقال موقع ”Sport Mediaset“ الإيطالي إن برشلونة يعتبر هذا العرض غير كافٍ، وأبلغ رفضه بالفعل إلى فرناندو فيليسيفيتش مدير أعمال اللاعب الذي زار برشلونة، الأسبوع الماضي، لتقديم عرض إنتر.

بقاء فيدال

ويبدو أن برشلونة يملي شروطه على إنتر ميلان الذي لم يقدم سوى عرض لاستعارة اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، بينما يريد النادي الكتالوني مبلغًا أكبر.

وعلاوة على ذلك، فإن المدير الفني إرنستو فالفيردي لا يبدو مقتنعًا بحرمانه من لاعب يوفنتوس وبايرن ميونخ السابق، رغم أنه لا يمنحه الوقت الكافي سواء في مباريات الليغا أو دوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي خلال مؤتمر صحفي عقب الفوز الكبير على ديبورتيفو ألافيس، أمس السبت:“فيدال لاعب لدينا وسجل هدفًا، ولا أعتقد أنه يستطيع الرحيل، ومن رأى فيدال وهو يحتفل بهدفه يستطيع أن يدرك أنه لن يرحل قريبًا“.

كما أن لاعبي برشلونة بقيادة ليونيل ميسي أبلغوا الإدارة بأهمية وجود فيدال واستمراره مع الفريق خلال هذه الفترة المهمة من الموسم.

وذهب فيدال إلى تشيلي لقضاء العطلة الشتوية، ومن هناك قال بعض التصريحات حول مستقبله جاء فيها:“لا أفكر في الرحيل، لا سيما الآن بعد رغبتي في الراحة، ووكيل أعمالي يعتني به، وأنا هادئ للغاية، وسعيد في برشلونة، لكن عند العودة سنرى ما إذا كان المدرب سيقرر ما إذا كان يتعين عليّ اللعب أم لا، لكن الجميع يدرك قدراتي وهذا يجعلني هادئًا“.

ويفكر برشلونة في بيع أحد لاعبي خط الوسط نظرًا لوجود وفرة بينهم رغم أن عقد فيدال مستمر لمدة عام ونصف العام، لكن النادي الكتالوني يريد بيعه حاليًا بأكبر استفادة ممكنة وفي حال عدم حدوث ذلك سيبقى مع الفريق.