ديبالا يحطم رقمًا قياسيًا في السوبر الإيطالي رغم خسارة يوفنتوس أمام لاتسيو

حطّم الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس رقمًا قياسيًا في مباريات السوبر الإيطالي بهدف التعادل الذي سجله في مرمى لاتسيو في استاد جامعة الملك سعود في الرياض.

وخسر يوفنتوس 1/3 رغم أن الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتقدم لاتسيو عن طريق لويس ألبيرتو في الدقيقة 16، وتعادل ديبالا لفريق ”السيدة العجوز“ في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

وقالت شبكة ”Opta“ للإحصاءات إن ديبالا رفع رصيده من الأهداف في مباريات السوبر الإيطالي إلى 4 أهداف متفوقًا على العديد من أساطير المسابقة.

وكان أكبر رصيد من الأهداف في هذه المسابقة لأسطورة إيطاليا ويوفنتوس السابق أليساندرو ديل بييرو، وصامويل إيتو مهاجم إنتر ميلان السابق، وآندريه تشيفيتشينكو نجم ميلان السابق، والأرجنتيني كارلوس تيفيز.

4 – Paulo #Dybala has scored 4 goals in the Italian Super Cup final (all vs Lazio), more than any other player in the history of the competition (3 goals scored for Del Piero, Eto’o, Shevchenko & Tevez). Feeling. #JuveLazio

— OptaPaolo (@OptaPaolo) December 22, 2019