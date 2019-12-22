الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو

يستضيف ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض المواجهة المرتقبة التي تجمع بين يوفنتوس ولاتسيو في لقاء كأس السوبر الإيطالي.

وتستضيف المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي بطولة كأس السوبر الإيطالي بعدما أقيمت نسخة الموسم الماضي في أرض المملكة.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب جامعة الملك سعود في الساعة 19:45 بتوقيت السعودية، وتنقل المباراة عبر قناة KSA SPORTS1 بصوت المعلق فارس عوض وKSA SPORTS 3 بصوت المعلق عبدالله الحربي.

تاريخ السوبر الإيطالي

بدأت بطولة كأس السوبر الإيطالي العام 1988 وأقيمت 31 نسخة قبل لقاء الليلة، ويعد فريق يوفنتوس الأكثر تتويجا بالبطولة بواقع 8 ألقاب، وفاز فريق لاتسيو باللقب 4 مرات، بينما أصبح فريق ميلان أول فريق يفوز بالبطولة ويوفنتوس آخر من فاز بها.

وتقابل يوفنتوس ضد لاتسيو في لقاء السوبر الإيطالي العام 1998 وفاز لاتسيو بنتيجة 2/1، وأحرز بافل نيدفيد وسيرجيو كونسيساو لصالح لاتسيو وأليساندرو ديل بييرو لصالح يوفنتوس.

وتجدد اللقاء بين الفريقين ببطولة السوبر العام 2013 وفاز يوفنتوس برباعية نظيفة سجلها بول بوغبا وكارلوس تيفيز وجورجيو كيليني وستيفن ليشتنشتاير، وفاز يوفنتوس أيضًا بلقب السوبر على حساب لاتسيو العام 2015 في الصين بثنائية ماريو ماندوزكيتش وباولو ديبالا، ثم فاز لاتسيو باللقب العام 2017 بنتيجة 3/2، وأحرز شيرو إيموبيلي ”هدفين“ وأليساندرو مورجيا، بينما سجل باولو ديبالا ”هدفين“.

السعودية جاهزة لاستضافة السوبر

تبدو المملكة العربية السعودية في أتم الجاهزية لاستضافة لقاء كأس السوبر الإيطالي بترتيبات مكثفة للمباراة.

ونالت ترتيبات السعودية لمباراة كأس السوبر إعجاب نجوم ومسؤولي الفريقين الكبيرين، وأشاد كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو الإيطالي في تصريحات تلفزيونية بالسعودية واستضافتها للمباراة، مؤكدًا أنها مناسبة عظيمة للكرة الإيطالية.

وأضاف: ”أنا سعيد للغاية بهذه التجربة الجميلة في السعودية، التي تتطور باستمرار بالمجال الرياضي“.

وقال باولو ديبالا نجم المنتخب الأرجنتيني وفريق يوفنتوس، في تصريحات تلفزيونية: ”من الجميل أن نلعب هنا مجددا.. الناس يعاملوننا بشكل جيد للغاية وأشعر وكأننا في ملعبنا وسبق أن تواجدت بالرياض رفقة المنتخب الأرجنتيني أمام البرازيل“.

وأكد تشيزو إيموبيلي مهاجم لاتسيو في تصريحات تليفزيونية أن إقامة السوبر الإيطالي في السعودية أمر رائع للكرة الإيطالية، خاصة أن السعودية تعيش طفرة رائعة في كرة القدم.

يوفنتوس.. والقوة الضاربة

يحشد المدرب ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس القوة الضاربة من أجل تحقيق الفوز بلقب كأس السوبر الإيطالي.

وأكد ساري في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أنه متفاؤل بالفوز بلقب السوبر الإيطالي، موضحا أن لاتسيو فريق قوي وعنيد ولديه أوراق مميزة ومواجهته بالسوبر ستكون مختلفة عن لقاءات الدوري.

ومن المرجح أن يعتمد يوفنتوس على تشكيلته الثابتة، التي تضم الحارس فويتشيك تشيزيني وأمامه رباعي الدفاع ليوناردو بونوتشي وميريح ديميرال وخوان كوادرادو وأليكس ساندرو.

ويقود خط الوسط ميراليم بيانيتش ورودريغو بينتاكور وبلايس ماتويدي، بينما يقود خط الهجوم كريستيانو رونالدو وغونزالو هيغواين وباولو ديبالا.

أسلحة لاتسيو

يأمل لاتسيو اقتناص اللقب المحلي في ختام العام 2019 بقيادة المدرب سيميوني إنزاغي، الذي أكد في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن المباراة ستكون مختلفة تمامًا عن مباريات الفريقين ببطولة الدوري.

وأضاف: ”علينا إيقاف خطورة مفاتيح لعب يوفنتوس خاصة كريستيانو رونالدو، فهو لاعب بطل يستطيع أن يحسم الأمور“.

ويعتمد لاتسيو على التشكيلة التي تضم الحارس توماس ستراكوشا وأمامه الثلاثي الدفاعي فرانشيسكو أكيربي ولويز فيليبي وستيفان رادو، وفي خط الوسط يلعب في الجبهة اليمنى مانويل لازاري وفي الجبهة اليسرى سيناد لوليتش وفي الارتكاز لوكاس ليفا وبجواره الثنائي لويس ألبيرتو وسيرجي ميلينكوفيتش، مع ثنائي الهجوم اللاعب الموهوب هواكين كوري وأمامه القناص شيرو إيموبيلي.

وقال حازم إمام نجم أودينيزي الإيطالي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، إن المباراة تحدد مصير بطولة وبالتالي ستكون صعبة ومغلقة وحافلة بالحذر، موضحا وجود ثنائي يجيد اقتناص الفرص مثل شيرو إيموبيلي وكريستيانو رونالدو.

وأضاف: ”يوفنتوس يملك خبرات أكبر وأداء هجوميا واقتناصا للقدرات التهديفية مع وجود رونالدو وهيغواين وديبالا، كما أن لاتسيو لديه هجوم سريع وسيلعب على غلق المساحات“.