القنوات الرياضية السعودية تعلن نقل مباراة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو

أعلنت القنوات الرياضية السعودية، نقل مباراة السوبر الإيطالي، بشكل مجاني، حيث سيصاحب المباراة استوديو تحليل ضخم يقوده الإعلامي طارق الحماد رفقة نخبة من المحللين السعوديين والعرب.

ويحل الفريقان الإيطاليان العريقان ضيوفا على المملكة العربية السعودية التي تنظم مباراة السوبر الإيطالي للعام الثاني على التوالي.

ويعلق على المباراة كلا من: فارس عوض وعبدالله الحربي.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة و45 دقيقة بتوقيت السعودية.

ووصل يوفنتوس إلى نهائي السوبر الإيطالي 14 مرة وحققه ثماني مرات، فيما حققه لاتسيو 4 مرات من أصل 7 مشاركات.

وأعد نادي يوفنتوس الإيطالي قميصا خاصا لهذا الحدث الذي تحتضنه المملكة العربية السعودية، حيث سيشارك اللاعبون بقميص مكتوب عليه أسماء اللاعبين باللغة العربية للمرة الأولى في تاريخ النادي الإيطالي العريق.

وتبدأ تغطية القناة للحدث في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية.