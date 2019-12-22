تقرير: 5 لاعبين على أبواب الرحيل عن ميلان

أشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، إلى أن هناك احتمالية بأن يغادر 5 لاعبين من إي سي ميلان في يناير المقبل.

أوضح الموقع أن الإيطاليين فابيو بوريني، ودافيدي كالابريا، بالإضافة إلى الإيفواري فرانك كيسي، والسويسري ريكاردو روديغيز، والتركي هاكان تشالهانوغلو، يُمكن أن يرحلوا في السوق الشتوية.

وأضاف الموقع الإيطالي، أن أسباب الرحيل المحتمل تختلف ما بين رغبات الأندية الأخرى، أو قلة دقائق اللعب للبعض أو عقود تقترب من النهاية.

وذكر كالتشيو ميركاتو أن بوريني يحظى باهتمام من كريستال بالاس الإنجليزي، وجنوى الإيطالي، كما أن كالابريا مطلوب في فيورنتينا.

وأورد الموقع الإيطالي -أيضا- رودريغيز مطلوب بقوة في نابولي وفنربخشه، ولدى الأخير اهتمام ملموس أكثر لكن هناك عقبة تعوق الصفقة في الوقت الحالي، والمتعلقة بتقديم النادي التركي عرضا على سبيل الإعارة، بينما يريد ميلان البيع مباشرة.

وأتم ”كالتشيو“ ميركاتو أن كيسي مطلوب في عدد من أندية الدوري الإنجليزي، ويرغب ميلان في الحصول على 30 مليون يورو نظير التخلي عن خدماته.

ويحظى تشالهانوغلو باهتمام قوي من روما الإيطالي، لكن لم يتم تقديم عرض بعد.

يذكر أن ميلان يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة.