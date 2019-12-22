في كأس السوبر الإيطالي بالسعودية.. يوفنتوس يبحث عن رد اعتباره أمام لاتسيو

سيكون ملعب ”جامعة الملك سعود“ بالعاصمة السعودية الرياض، مسرحا للمباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديي يوفنتوس ولاتسيو، في بطولة كأس السوبر الايطالي.

تقام مباراة كأس السوبر الإيطالي في السعودية للعام الثاني تواليا، بعدما سبق أن استضاف ملعب ”الجوهرة“ بمدينة جدة النسخة الماضية من المسابقة، والتي توج بها يوفنتوس على حساب ميلان 1-0، سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويخوض ”البيانكونيري“ مباراة كأس السوبر باعتباره بطل النسخة الأخيرة من ”سيري آي“، فيما توج لاتسيو بطلا لمسابقة الكأس.

ويبحث يوفنتوس عن رد اعتباره أمام لاتسيو، بعدما تذوق مرارة الهزيمة في آخر مواجهة جمعت بين الفريقين بملعب ”الأولمبيكو“ 1-3، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي، بجانب إحراز اللقب للمرة التاسعة في تاريخه.

كما يبحث يوفنتوس عن الثأر من الهزيمة التي تلقاها في 2017، عندما خسر لقب السوبر الإيطالي أمام لاتسيو على ملعب ”الأولمبيكو“ 3-2، في حين يبحث لاتسيو عن مواصلة تفوقه على يوفنتوس للمباراة الثانية تواليا، والحصول على بطولة كأس السوبر.

وتعد هذه المرة الخامسة التي يلتقي فيها يوفنتوس مع لاتسيو في بطولة كأس السوبر الإيطالي، وتمكن كل فريق من حصد البطولة مرتين، إذ حصل يوفنتوس على اللقب أمام لاتسيو عامي 2013 و2015، فيما فاز لاتسيو عامي 1998 و2017.