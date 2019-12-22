عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية: إنجاز ليفربول التاريخي وصراع صدارة ”الليغا“

شكل فوز ليفربول بلقب كأس العالم للأندية على حساب فلامنغو البرازيلي وكأس السوبر الإيطالي الذي سيجرى في الرياض بين يوفنتوس ولاتسيو أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بنتائج لقاءات السبت في الدوريات الأوروبية وأخبار الأندية في السعودية والإمارات ومشاركة الهلال السعودي في كأس العالم للأندية إذ أنهى المنافسة رابعا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وأتليتك بلباو في الدوري الإسباني والذي يجرى يوم الأحد وتصريحات الفرنسي زين الدين زيدان وكتبت: ”زيدان: أنا أؤمن بتقنية حكم الفيديو“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة على ديبورتيفو ألافيس 4-1 واستمراره في الصدارة وكتبت: ”برشلونة ينهي سنة 2019 دون هزيمة“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات الأحد في الدوري الإسباني الدرجة الأولى ونتائج لقاءات السبت.

كما اهتمت بفوز ليفربول بكأس العالم للأندية بعد الفوز في النهائي على فلامنغو البرازيلي 1-0 وكتبت: ”فيرمينو يمنح ليفربول أول لقب في كأس العالم للأندية“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس 4-1 بفضل تألق ثلاثي هجومه القوي وكتبت: “ الثلاثي السعيد“، كما تحدثت عن احتفال الفريق بذكرى مرور 10 سنوات على السداسية التاريخية.

الصحيفة اهتمت بتصريحات زيدان مدرب ريال مدريد قبل مواجهة أتلتيك بلباو وكتبت: ”زيدان: غوارديولا الأفضل في العالم“.

كما تحدثت عن فوز ليفربول بكأس العالم للأندية على حساب فلامينغو البرازيلي وكتبت: ”ليفربول يتوج باللقب في الأشواط الإضافية“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس 4-1 واستمراره في صدارة الدوري الإسباني وكتبت: ”لا يخطئ“.

كما تحدثت عن فوز ليفربول بكأس العالم للأندية على حساب فلامنغو البرازيلي وكتبت: ”فيرمينو في الأشواط الإضافية يمنح الريدز لقبه الأول في كأس العالم للأندية“.

واهتمت الصحيفة بلقاء ريال مدريد وأتليتك بلباو وكتبت: ”الأبيض دون كاسيميرو من أجل الحفاظ على القمة في ملعبه“.

كما تحدثت عن لقاء ريال بتيس وأتلتيكو مدريد وكتبت: ”في بتيس أتلتيكو مدريد دون كوكي وكوستا وسافيتش وفيتولو“.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وأتليتك بلباو في الدوري الإسباني وإمكانية مشاركة الكرواتي لوكا مودريتش بسبب إيقاف كاسيميرو وكتبت: ”السحر الأبيض“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس 4-1 وكتبت: ”ميسي يبقى برشلونة في الصدارة“.

الصحيفة اهتمت بفوز ليفربول بكأس العالم للأندية بعد فوزه على فلامنغو البرازيلي في النهائي وكتبت: ”هدف فيرمينو يمنح ليفربول اللقب“.

كما تحدثت عن لقاءات الدوري الإسباني الدرجة الأولى ونتائج السبت ولقاءات الأحد.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك مارسيليا أمام نيم 3-1 واستمراره في مطاردة باريس سان جيرمان وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا رهان آمن“.

كما اهتمت بفوز باريس سان جيرمان الكبير على أميان 4-1 وكتبت: ”باريس سان جيرمان جولة مداورة“.

الصحيفة تحدثت عن الفوز الكبير لموناكو على ليل 5-1 وعلاقته مع مستقبل المدرب جارديم الذي كان مهددا بالإقالة.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء السوبر الإيطالي في الرياض العاصمة السعودية وكتبت “ يوفنتوس ولاتسيو في الرياض حول لقب السوبر الإيطالي: ”الجاذبية الأخيرة“.

كما اهتمت بفوز إنتر ميلانو أمام جنوة 4-0 ولحاقه بيوفنتوس في صدارة الدوري الإيطالي.

الصحيفة تحدثت عن فوز ليفربول بكأس العالم للأندية على حساب فلامنغو البرازيلي وتعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدربا لإيفرتون الإنجليزي.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء السوبر الإيطالي في العاصمة السعودية الرياض والذي يجمع بين يوفنتوس ولاتسيو وكتبت ”يوفنتوس للمتعة ولاتسيو يقامر“.

كما اهتمت بفوز إنتر ميلان أمام جنوة 4-0 والتحاقه بيوفنتوس في صدارة الدوري الإيطالي.

الصحيفة اهتمت بفوز ليفربول بكأس العالم للأندية على حساب فلامنغو البرازيلي في الدوحة 1-0.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على كأس العالم للأندية وكتبت:“ الليفر بطل العالم “ وعن مشاركة الهلال السعودي: ”جيوفينكو يرحل والهلال رابعا“.

كما تحدثت عن لقاء السوبر السعودي وغياب حارس النصر وكتبت: ”وليد يغيب عن السوبر“.

كما اهتمت بالأهلي السعودي وكتبت: ”الأهلي يتعهد باستخراج الرخصة“.

كما تحدثت الصحيفة على لقاء السوبر الإيطالي التي تحتضنه الرياض العاصمة السعودية ويجمع يوفنتوس ولاتسيو وكتبت: ”سوبر النجوم والجمهور“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على آسيوية المواي تاي وكتبت: ”18 ميدالية للمواي تاي في البطولة القارية، منتخبنا يكسب رهان الآسيوية بالبصمة الختامية“.

كما تحدثت عن فوز الإسباني رافائيل نادال ببطولة مبادلة للتنس في أبو ظبي وكتبت: “ نادال الثالث عشر ”

كما اهتمت بدوري الخليج العربي الإماراتي ونشرت تحليلا للجولات الخمس الأخيرة وكتبت عن العين الإماراتي: ”العين يعلن إعفاء ليكو“.

الصحيفة اهتمت بالملف الدولي وكتبت عن مانشستر سيتي: ”غوارديولا: تربطني علاقة مذهلة بسيتي“ وعن السوبر الإيطالي في السعودية: ”الرياض تستضيف القمة، اليوفي ولاتسيو موقعة السوبر الإيطالي“.