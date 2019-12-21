سوشيال ميديا الرياضة: الأميرة التي غيرت حياة كوتينيو.. وردة فعل محمد صلاح بعد علمه بفوز مانشستر سيتي على ليستر (فيديو)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.
وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي :
ديباي يكتب قصة حياته
نشر الهولندي ممفيس ديباي لاعب نادي ليون الفرنسي صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لكتاب يحكي عن قصة حياته بعنوان قلب الأسد.
وعلق اللاعب: أنا أقاتل معارك حياتي كلها، أنا متحمس لتبادل قصة حياتي على نطاق عالمي، من القتال في طريقي إلى الشوارع إلى القتال في طريقي إلى عالم كرة القدم، هل أنت جاهز؟خارج الآن الطبعة الدولية من أكثر الكتب مبيعا ‘قلب الاسد’.
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I be fighting battles my whole life! I’m excited to share my life story on a global scale. From fighting my way out the streets to fighting my way into the football world. Y’all ready? Out now! the international edition of bestseller ‘Heart of a lion’ Order now: www.awbruna.nl/heart-of-a-lion-international
كوتينيو: تلك الأميرة غيرت طريقة حياتي
نشر كوتينيو لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صور عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لأسرته، وأختص ابنته بالحديث.
وعلق اللاعب: أتمنى لك حبي الصغير أن تكوني سعيدة للغاية، لأن الله يعطيك دائمًا الصحة ويحميك ويوجهك في جميع الأوقات شكرا لك على كل الفرح الذي جلبتيه لنا، لقد غيرت الطريقة التي نرى بها ونعيش في هذا العالم، أنا فخور بك، إن رؤيتكم بمثل هذا القلب العملاق والجيد يجعلنا مستوفين، أمك وأنت وأختك الصغيرة هي كل شيء بالنسبة لي، أحبك كثيراً يا أميرتي“
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Meu Amorzinho desejo que você seja muito feliz, que DEUS sempre te dê saúde,te proteja e te guie em todos os momentos. ❤️???????????????????? Obrigado por toda a alegria que você nos trouxe. Voce mudou a nossa forma de ver e de viver nesse mundo. Você não tem noção do quanto me deixa emocionado ver seu crescimento, sua evolução. Você não tem noção o quanto me deixa FELIZ quando vamos juntos ao seu ballet, na verdade todos os momentos juntos com você são especias. Eu tenho tanto Orgulho de você. Ver você com um coração gigante e tão bom nos deixa realizados. Sua mamãe, você e sua irmãzinha são tudo pra mim. TE AMO TANTO MINHA PRINCESINHA! #estareisempreaquipravoce #4aninhos????????
باولو ديبالا: أتلقى الحب حول العالم
نشر باولو ديبالا لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ مع الجماهير السعودية عقب وصوله إلى المملكة استعدادًا للقاء نادي لاتسيو غدا في كأس السوبر الإيطالي.
وعلق اللاعب: حول العالم.
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ماركوس ألونسو في مستشفى تشيلسي
نشر ماركوس ألونسو لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من داخل مستشفى تشيلسي مع مجموعة من الأطفال.
وعلق اللاعب: شكرًا لجميع موظفي مستشفى تشيلسي لاستضافتنا وعلى ما تفعله، كل التوفيق للعائلات التي تقضي عيد الميلاد في المستشفى، آمل أن تتمكن جميعًا من العودة إلى المنزل قريبًا، لقضاء بعض الوقت في حفلة عيد الميلاد، جونيور بلوز، استمتعنا كثيرًا.
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Thank you to all the staff of Chelsea Hospital for having us and for what you do. All the best to the families spending Christmas at the hospital ???? hope you can all go back home very soon! ???????? And great to spend some time at the Junior Blues Xmas Party. We had so much fun! ????
راموس: جاهزون لذلك اللقاء الكلاسيكي
نشر سيرجيو راموس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من التدريبات الأخيرة لفريقه قبل لقاء أتلتيك بلباو غدا بالدوري الإسباني.
وعلق اللاعق: الكلاسيكية الأخرى لنقول وداعًا للعام في برنابيو أراك غدًا، آخر واحد من السنة هو مباراة كلاسيكية أخرى، نراكم غدا في برنابيو ريال مدريد.
Otro clásico para despedir el año en el #Bernabéu. Nos vemos mañana, madridistas.
The last one of the year is another classic match. See you tomorrow at the Bernabéu, madridistas.#HalaMadrid pic.twitter.com/zXyCEqmlUd
— Sergio Ramos (@SergioRamos) December 21, 2019
ونشر حساب قناة بي إن سبورتس عبر تويتر، لقاءا مع محمد صلاح لاعب ليفربول بعد الفوز بكأس العالم للأندية، الللقاء تضمن إبلاغ اللاعب على الهواء بفوز مانشستر سيتي على ليستر بالدوري الإنجليزي اليوم، كما شهد حديثا وديا بين صلاح وأبوتريكة.
الفرعون محمد صلاح @MoSalah في حديث خاص مع مراسلنا.. وحواره مع أبو تريكة @trikaofficial ومحمد الكواري @Ms3don #beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/lE0kQa1Gcr
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2019