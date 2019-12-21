سوشيال ميديا الرياضة: الأميرة التي غيرت حياة كوتينيو.. وردة فعل محمد صلاح بعد علمه بفوز مانشستر سيتي على ليستر (فيديو)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي :

ديباي يكتب قصة حياته

نشر الهولندي ممفيس ديباي لاعب نادي ليون الفرنسي صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لكتاب يحكي عن قصة حياته بعنوان قلب الأسد.

وعلق اللاعب: أنا أقاتل معارك حياتي كلها، أنا متحمس لتبادل قصة حياتي على نطاق عالمي، من القتال في طريقي إلى الشوارع إلى القتال في طريقي إلى عالم كرة القدم، هل أنت جاهز؟خارج الآن الطبعة الدولية من أكثر الكتب مبيعا ‘قلب الاسد’.

كوتينيو: تلك الأميرة غيرت طريقة حياتي

نشر كوتينيو لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صور عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لأسرته، وأختص ابنته بالحديث.

وعلق اللاعب: أتمنى لك حبي الصغير أن تكوني سعيدة للغاية، لأن الله يعطيك دائمًا الصحة ويحميك ويوجهك في جميع الأوقات شكرا لك على كل الفرح الذي جلبتيه لنا، لقد غيرت الطريقة التي نرى بها ونعيش في هذا العالم، أنا فخور بك، إن رؤيتكم بمثل هذا القلب العملاق والجيد يجعلنا مستوفين، أمك وأنت وأختك الصغيرة هي كل شيء بالنسبة لي، أحبك كثيراً يا أميرتي“

باولو ديبالا: أتلقى الحب حول العالم

نشر باولو ديبالا لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ مع الجماهير السعودية عقب وصوله إلى المملكة استعدادًا للقاء نادي لاتسيو غدا في كأس السوبر الإيطالي.

وعلق اللاعب: حول العالم.

View this post on Instagram Around the world ???????????? A post shared by Paulo Dybala (@paulodybala) on Dec 21, 2019 at 10:38am PST

ماركوس ألونسو في مستشفى تشيلسي

نشر ماركوس ألونسو لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من داخل مستشفى تشيلسي مع مجموعة من الأطفال.

وعلق اللاعب: شكرًا لجميع موظفي مستشفى تشيلسي لاستضافتنا وعلى ما تفعله، كل التوفيق للعائلات التي تقضي عيد الميلاد في المستشفى، آمل أن تتمكن جميعًا من العودة إلى المنزل قريبًا، لقضاء بعض الوقت في حفلة عيد الميلاد، جونيور بلوز، استمتعنا كثيرًا.

راموس: جاهزون لذلك اللقاء الكلاسيكي

نشر سيرجيو راموس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من التدريبات الأخيرة لفريقه قبل لقاء أتلتيك بلباو غدا بالدوري الإسباني.

وعلق اللاعق: الكلاسيكية الأخرى لنقول وداعًا للعام في برنابيو أراك غدًا، آخر واحد من السنة هو مباراة كلاسيكية أخرى، نراكم غدا في برنابيو ريال مدريد.

Otro clásico para despedir el año en el #Bernabéu. Nos vemos mañana, madridistas. The last one of the year is another classic match. See you tomorrow at the Bernabéu, madridistas.#HalaMadrid pic.twitter.com/zXyCEqmlUd — Sergio Ramos (@SergioRamos) December 21, 2019

ونشر حساب قناة بي إن سبورتس عبر تويتر، لقاءا مع محمد صلاح لاعب ليفربول بعد الفوز بكأس العالم للأندية، الللقاء تضمن إبلاغ اللاعب على الهواء بفوز مانشستر سيتي على ليستر بالدوري الإنجليزي اليوم، كما شهد حديثا وديا بين صلاح وأبوتريكة.