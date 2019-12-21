لوكاكو يحرز هدفين وإنتر ينضم ليوفنتوس في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي

أحرز روميلو لوكاكو هدفين ليقود إنتر ميلان للفوز 4-صفر على جنوة المتعثر اليوم السبت وتقاسم صدارة ترتيب دوري الدرجة الإيطالي لكرة القدم مع يوفنتوس.

وهز روبرتو جاليارديني وسيباستيانو إيسبوسيتو البالغ عمره 17 عامًا الشباك أيضًا، ليرفع إنتر رصيده إلى 42 نقطة بـ17 مباراة متفوقًا بفارق الأهداف على يوفنتوس، لكن إن انتهى الموسم بحصول الفريقين على العدد نفسه من النقاط يُحسم اللقب بالمواجهات المباشرة.

وكما كان متوقعًا جاء الفوز ليخفف الضغط على إنتر الذي تعادل في آخر مباراتين في الدوري، وفيما بينهما ودع دوري أبطال أوروبا بالهزيمة أمام برشلونة.

وتقدم إنتر عندما حول لوكاكو تمريرة أنطونيو كاندريفا العرضية بضربة رأس داخل الشباك في الدقيقة 31، وضاعف جاليارديني النتيجة بتسديدة غيرت اتجاهها بعد ذلك بدقيقتين.

وسدد جنوة، الذي يحتل المركز 19 من بين 20 فريقًا، أول كرة على المرمى عند مرور ساعة، إذ أبعد سمير هاندانوفيتش تسديدة أنطونيو سانابريا لتصطدم بالقائم.

وجعل إيسبوسيتو النتيجة 3-صفر من ركلة جزاء في الدقيقة 64 وهو هدفه الأول مع إنتر.

واختتم لوكاكو الرباعية في الدقيقة 71 عندما مر من مدافع وسدد كرة اصطدمت بالعارضة إلى داخل الشباك ليرفع رصيده إلى 12 هدفًا في الدوري هذا الموسم.