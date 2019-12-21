رسميا.. فيورنتينا يقيل مونتيلا بعد الخسارة أمام روما (صورة)

أعلن فيورنتينا الإيطالي إقالة مديره الفني فينشنزو مونتيلا من منصبه، اليوم السبت، عقب الخسارة الكبيرة أمام روما في الدوري المحلي أمس الجمعة.

واستمر روما في مطاردة فرق المقدمة في الدوري بفوز ساحق 4/1 على مستضيفه فيورنتينا الذي مدد سلسلة المباريات التي لم يحقق فيها الفوز إلى 7 مواجهات.

وسجل إيدن دجيكو وألكسندر كولاروف هدفين مبكرين، بينما حسم لورينتسو بليغريني ونيكولو زانيولو النقاط الثلاث للفريق الزائر.

وأصبح روما، الرابع برصيد 35 نقطة، على بُعد نقطة واحدة من لاتسيو الثالث الذي يغيب هذا الأسبوع بسبب انشغاله بمباراة كأس السوبر الإيطالية أمام يوفنتوس والتي ستقام في السعودية غدًا الأحد.

ويحتل فيورنتينا المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة متفوقًا بـ4 نقاط فقط على منطقة الهبوط، لكن النادي أعلن عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن قرار الإقالة ”جاء بعد تحليل طويل ودقيق لأداء ونتائج الفريق“.

وأضاف النادي في بيان: ”هدفنا إجراء تحول إيجابي فوري للموسم الحالي ودخول الملعب بهدوء ودون ضغوط في المباريات المستقبلية، دفع المالك والإدارة إلى قرار إقالة المدير الفني الحالي“.

وأضاف: ”يود فيورنتينا أن يشكر فينشنزو مونتيلا وفريقه المعاون على التزامهم وجديتهم في الأشهر الأخيرة، ونتمنى له التوفيق خلال مسيرته المقبلة“.

وقال النادي إنه سيتواصل في الأيام القليلة القادمة مع العديد من المدربين لاختيار المدير الفني الجديد للفريق الأول.