لماذا تعثرت مفاوضات إنتر ميلان مع برشلونة في صفقة فيدال؟

لا تزال مفاوضات برشلونة وإنتر ميلان بشأن انتقال أرتورو فيدال للنادي الإيطالي قائمة، لكنها تعثرت بسبب سعي إنتر ميلان لضمه على سبيل الإعارة، مع خيار بإمكانية الشراء بشكل إلزامي.

ويرى أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان أن فيدال، الذي سبق ودربه في يوفنتوس، يمكن أن يؤثر بشدة وبسرعة على أداء الفريق الذي يحتل المركز الثاني في الدوري، لكنه ودع دوري الأبطال لغياب البديل الكفء.

ولاعب الوسط التشيلي أحد أهداف الفريق الإيطالي في سوق الانتقالات المقبلة، لكن وفقًا لصحيفة ”لا غازيتا ديلو سبورت“، لا يتفق برشلونة وإنتر على صيغة بشأن الصفقة.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن برشلونة يريد إجراء عملية بيع تامة بينما يتفاوض إنتر مع الكتالونيين على صفقة استعارة مع خيار بشراء إلزامي.

وطلب برشلونة 20 مليون يورو مقابل الاستغناء عن لاعب الوسط المخضرم على الفور، في ظل غياب فيدال عن التشكيلة الأساسية للمدير الفني إرنستو فالفيردي هذا الموسم.

وخاض فيدال، لاعب بايرن ميونخ السابق 677 دقيقة مقسمة إلى 18 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف، ليصبح رابع هداف للفريق خلف القائد ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان غريزمان.

ويضغط إنتر ميلان عبر مديره الفني كونتي بقوة لضم فيدال، الذي يحظى بالحب بين صفوف لاعبي برشلونة، لكنه أعلن خلال الفترة الأخيرة أنه يريد أن يلعب أكثر.

ويرغب اللاعب البالغ من العمر 32 عاما في العودة إلى إيطاليا، التي شهدت تألقه ومنها انتقل إلى بايرن ميونخ ومنه لبرشلونة.

وحضر وكيل أعمال اللاعب إلى برشلونة وسيضغط بورقة إنتر ميلان التي يدركها برشلونة جيدا، وسيكون سعره ما بين 20 إلى 25 مليون دولار.

ويفكر برشلونة في بيع أحد لاعبي خط الوسط؛ نظرا لوجود وفرة بينهم، رغم أن عقد فيدال مستمر لمدة عام ونصف، لكن النادي الكتالوني يريد بيعه حاليا؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من بيعه.