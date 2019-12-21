عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.. ”الرئة البيضاء“.. من أجل أول لقب عالمي.. ومعرض يوفنتوس (صور)

شكّل نهائي كأس العالم للأندية بين ليفربول وفلامنغو، وتطور مستوى ريال مدريد، ورغبة برشلونة في إنهاء العام في الصدارة، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.

كما اهتمت الصحف بلقاء السوبر الإيطالي في الرياض بين يوفنتوس ولاتسيو، وتألق الشاب فيدي فالفيردي في ريال مدريد، وأخبار الأندية السعودية، وتألق المهاجم علي مبخوت في الدوري الإماراتي.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الشاب الأوروغواياني فيدي فالفيردي النجم الجديد لريال مدريد، وكتبت:“فالفيردي الرئة البيضاء“.

كما اهتمت بمباراة برشلونة وديبورتيفو آلافيس، وكتبت:“الصدارة هي هدية أعياد الميلاد“.

وتحدثت ”ماركا“ عن أتلتيكو مدريد، وكتبت:“أتلتيكو مدريد بضع سنوات مع سيميوني“.

واهتمت الصحيفة بنهائي كأس العالم للأندية بين ليفربول وفلامنغو، وكتبت:“الريدز من أجل أول لقب عالمي“.

سبورت

ركزت على مباراة برشلونة وديبورتيفو آلافيس في الدوري الإسباني، وكتبت:“متصدر لبداية العام 2020″.

كما تحدثت عن الإسباني ميكيل أرتيتا، وكتبت:“أرتيتا مدربًا جديدًا لآرسنال“.

واهتمت الصحيفة بنهائي كأس العالم للأندية بين ليفربول وفلامنغو، وكتبت:“ليفربول من أجل عرش ريال مدريد“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مباراة برشلونة وديبورتيفو آلافيس على ملعب كامب في الدوري الإسباني، وكتبت:“غير مهزوم“.

كما عادت للحديث عن جدل التحكيم في الكلاسيكو، وكتبت:“حالات كان فيها تحكيم الفيديو في صالح ريال مدريد“.

واهتمت الصحيفة بنهائي كأس العالم للأندية بين ليفربول وفلامنغو، وكتبت:“الريدز في الدوحة من أجل أول لقب عالمي“.

كما تحدثت عن تعيين ميكيل أرتيتا مدربًا لآرسنال، وكتبت:“أرتيتا يغادر مانشستر سيتي من أجل تدريب آرسنال“.

أس

ركزت الصحيفة على المستوى المتطور لريال مدريد في المباريات الأخيرة، حيث أصبح يقنع أنصاره، ويحقق نتائج جيدة، وكتبت:“ريال مدريد مكتمل“.

كما تحدثت عن مباراة برشلونة، وديبورتيفو آلافيس، وكتبت:“برشلونة لتحسين صورته“.

واهتمت الصحيفة بنهائي كأس العالم للأندية، وكتبت:“فلامنغو يفصل ليفربول عن أول لقب عالمي في تاريخه“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على مباريات الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، وكتبت عن مباراة ستاد ريمس ليون:“جونينيو ملك الأشبال“.

بينما كتبت عن مباراة أولمبيك مارسيليا، ونيم: ”أولمبيك مارسيليا يرغب في إنهاء العام بشكل جميل“.

واهتمت بمباراة باريس سان جيرمان وأميان، وكتبت:“مع توخيل هناك مداورة“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة والذي يتنافس من أجل ضمه فريقا إنتر ميلان، ويوفنتوس، وكتبت: ”منافسة على فيدال“.

كما تحدثت عن مباراة السوبر الإيطالي الذي يجمع يوفنتوس، ولاتسيو، في الرياض العاصمة السعودية، وإمكانية مشاركة الحارس جانلويجي بوفون في اللقاء.

واهتمت الصحيفة أيضًا بفوز روما على فيورنتينا في لقاء من الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي وكتبت:“قوي روما“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مباراة السوبر الإيطالي التي تجمع يوفنتوس ولاتسيو في العاصمة السعودية الرياض، وكتبت:“معرض يوفنتوس“.

كما اهتمت برغبة أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلانو في التعاقد مع الدولي السويدي ديان كولوسيفسكي لاعب أتلانتا المعار إلى بارما.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على وصول بعثة يوفنتوس الإيطالي إلى عاصمة الرياض، حيث ستواجه لاتسيو، غدًا الأحد، في لقاء السوبر الإيطالي ونشرت صورة لوصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كما تحدثت عن الأهلي السعودي، وكتبت:“منصور يطلب إسقاط الرئيس“، وعن النصر السعودي، كتبت:“النصر يرفع المكافآت“.

بينما كتبت عن نادي الاتحاد:“الاتحاد يفرغ خانة الاستثمار“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على البطولة الآسيوية للمواي تاي، وكتبت:“8 بطاقات إماراتية في نهائي الآسيوية“.

كما تحدثت عن دوري الخليج العربي، وتألق علي مبخوت مهاجم الجزيرة، وكتبت:“فخر أبوظبي يقسو على الفهود، الإمبراطور مبخوت“.

واهتمت كذلك بكأس العالم للأندية، وكتبت:“ليفربول – فلامنغو.. حلم اللقب العالمي“ و“الهلال – مونتيري، الهلال يبحث عن البرونزية أمام مونتيري“.

كما تحدثت عن قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت:“مانشستر سيتي وليستر سيتي موقعة الهجوم والدفاع“.

الصحف البريطانية

ميرور

ركزت الصحيفة على تعيين ميكيل أرتيتا مدربًا جديدًا لآرسنال، وكتبت:“أرتيتا هجوم“.

كما تحدثت عن تصريحات البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام وهو يواجه فريقه السابق تشيلسي ولاعبه السابق فرانك لامبارد، وكتبت:“مورينيو: أنا أنتمي لتوتنهام 100%“.

كما تحدثت عن تصريحات مينو رايولا وكيل النجم الفرنسي بول بوغبا الذي أكد رغبته في اللعب لريال مدريد، لكنه ملتزم حاليًا مع مانشستر يونايتد، ولن يضغط أو يتمرد من أجل الرحيل.