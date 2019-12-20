أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: آخر تطورات صفقة بوغبا.. وفالفيردي يثير الغموض حول الراحلين

ما زالت أصداء مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين عملاقي الدوري الإسباني برشلونة، وريال مدريد، يوم الأربعاء، وانتهت بالتعادل دون أهداف، مستمرة في ظل اتهامات من الريال للتحكيم بمجاملة برشلونة في تلك المباراة.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار برشلونة، وريال مدريد، وأبرز الأندية الأوروبية الكبرى:

آخر تطورات صفقة انتقال بوغبا إلى ريال مدريد

شهدت صفقة انتقال بول بوغبا اللاعب الفرنسي من فريقه مانشستر يونايتد إلى نادي ريال مدريد الإسباني تطورات جديدة.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، فإن بوغبا أصبح على وشك الرحيل عن صفوفه، كما أن اللاعب استقر على الرحيل عن فريقه مانشستر يونايتد وخوض تجربة جديدة مع ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة أن بوغبا متمسك بالرحيل في الشهر المقبل، كما أن أي فريق يريد التعاقد مع بول بوغبا، يجب عليه أن يدفع لمانشستر يونايتد ما يقرب من 150 مليون جنيه إسترليني.

وأكد مينو رايولا مدير أعمال بوغبا أن مانشستر يونايتد حرم اللاعب من الرحيل إلى ريال مدريد في بداية الموسم الحالي، موضحًا أن بوغبا ليس غاضبًا، واختار الرحيل إلى مانشستر يونايتد.

فالفيردي يزيد الغموض حول الراحلين

زاد المدرب إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الغموض حول رحيل بعض اللاعبين في الانتقالات الشتوية المقبلة بعدما أكد في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة، قبل لقاء ألافيس، غدًا السبت، بالدوري أنه لم يحسم بعد ملف الراحلين ولا يتوقع رحيل أحد.

وجاءت تصريحات فالفيردي مع تزايد أنباء قوية حول اقتراب المدافع جان كلير توديبو من الرحيل خلال شهر يناير المقبل خاصة أن صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أكدت أن برشلونة حدد 25 مليون يورو لإطلاق سراح لاعبه.

وأكدت صحيفة ”سبورت أن توديبو“ تلقّي مفاوضات مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وميلان الإيطالي، بخلاف إيفرتون الإنجليزي أيضًا.

وخرج الثلاثي: عثمان ديمبيلي، وآرثر ميلو، وأنسو فاتي، من حسابات برشلونة خلال لقاء ألافيس بسبب الإصابة، كما تلقّى نادي برشلونة تحذيرات من لجنة المنافسة بالاتحاد الإسباني بغلق ملعب كامب نو بعد إلقاء الكرات في مباراة الكلاسيكو لتعطيل اللعب كما تقرر تغريم برشلونة.

ورد مسؤولو برشلونة على اتهامات ريال مدريد بالظلم التحكيمي ضدهم في الكلاسيكو، وأكد جويليرمو آمور، مدير العلاقات المؤسسية لبرشلونة، أن فريقه تعرض لظلم كبير أيضًا لعدم احتساب ضربة جزاء له موضحًا في تصريحات

لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن هناك ركلة جزاء لم تحتسب لصالح لويس سواريز، ضد سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد.

آرتيتا يقود آرسنال.. ومورينيو يهدد صفقة مانشستر

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي تعاقده رسميًا مع المدرب الإسباني مايكل أرتيتا مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لمواطنه يوناي إيمري الذي أُقيل بسبب سوء النتائج.

ولعب أرتيتا مع آرسنال 5 أعوام، ثم عمل مساعدًا للمدرب الإسباني بيب جوارديولا في مانشستر سيتي.. وذكر آرسنال في بيان رسمي أن أرتيتا وقع على عقد مدته 3 أعوام ونصف العام.

وقال أرتيتا:“إنه شرف كبير لي قيادة آرسنال فهو أحد أكبر الأندية في العالم، ويجب أن ننافس على الكؤوس الكبرى في اللعبة، وهذا تم توضيحه لي خلال محادثاتي مع ستان وجوش كروينكي، وكبار الشخصيات فيه، وكلنا نعلم أنه يتعيّن علينا العمل بكد لتحقيق هذا الأمر، ولكنني واثق من أننا سنفعل هذا“.

وأصبحت صفقة انتقال ظهير أيسر فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ”لافين كورازوا“ إلى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مهددة بالفشل خاصة أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الإنجليزي أبدى رغبة بضم اللاعب.

وأكدت صحيفة ”صن“ البريطانية أن توتنهام بدأ مفاوضات مع اللاعب تمهيدًا لضمه مع اقتراب عقده من النهاية في نهاية الموسم الحالي مشددة على كون الصفقة تأتي بتوصية من مورينيو من أجل تدعيم هذا المركز رغم وجود الثنائي بن دافيز وداني روز.

يوفنتوس يرفض عودة فيدال

رفض نادي يوفنتوس فكرة عودة اللاعب التشيلي أرتور فيدال نجم برشلونة الإسباني الحالي بحسب تقرير نشرته صحيفة ”لاجازيتا ديللو سبورت“ في ظل ارتفاع راتبه السنوي بجانب أن سنّه متقدمة، حيث تخطى الثلاثين عامًا.

وأعلن المدرب ماوريسيو ساري المدير الفني لليوفي قائمة فريقه لخوض لقاء السوبر الإيطالي أمام لاتسيو المقرر، بعد غدٍ الأحد، في السعودية وضم ساري جميع اللاعبين بما فيهم اللاعب المصاب بقطع في الرباط الصليبي جورجيو كيليني.

وعبّر المدرب سيميوني إنزاجي المدير الفني لفريق لاتسيو عن سعادته لإقامة مباراة السوبر الإيطالي في السعودية موضحًا أنه أمر جيد للكرة الإيطالية أن يعرف الناس جودة الكرة الإيطالية.