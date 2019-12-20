سوشيال ميديا الرياضة: نيمار يهنئ مبابي بعيد ميلاده ورونالدو يروج لمتجره الخاص

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رونالدو يروج لمتجره الخاص

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ استعرض خلالها ملابسه الجديدة وعلق قائلًا: ”تبدو جيدة يمكنك الآن الحصول على هذه الأزياء وغيرها من ملابس CR7 في موقعي الجديد في الوقت المناسب لعيد الميلاد“.

نيمار يهنئ مبابي بعيد ميلاده

نشر نيمار داسيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زميله كليان مبابي بمناسبة عيد ميلاد النجم الفرنسي وعلق قائلًا: ”عيد ميلاد سعيد أخي“.

جيمس رودريغيز يبعث برسالة حب إلى مولوده الجديد

نشر جيمس رودريغيز لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لزوجته ومولوده الجديد صامويل وبعث برسالة حب إلى نجله قائلًا: ”الأطفال هبة من الله أحبك بكل روحي“.

راشفورد يجمع صناديق المساعدات لفقراء المدينة

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ مع بعض فقراء مدينة مانشستر أثناء توزيع صناديق المساعدات بمناسبة أعياد الميلاد وعلق اللاعب قائلًا: ”أكثر من 1200 صندوق في المجموع إلى الأبد في رهبة من هذه المدينة العظيمة“.

Over 1,200 boxes in total. Forever in awe of this great city ???????????????? pic.twitter.com/CPIjHbDWuk — Marcus Rashford (@MarcusRashford) December 20, 2019

نافاس يفتتح صالون حلاقة

نشر بابلو سارابيا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زميله كيلور نافاس والذي ظهر وهو يحلق شعر الرأس لسارابيا ’ والذي علق قائلًا: ”صالون حلاقة كيلور“.

أوزيل يرحب بمدربه الجديد

حرص مسعود أوزيل لاعب آرسنال الإنجليزي على الترحيب بزميله السابق ومدربه الجديد أرتيتا والذي تولى مهمة القيادة الفنية للغانرز اليوم.

ونشر أوزيل صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة أرتيتا وعلق قائلًا: ”مرحبًا بالعودة إلى عائلة آرسنال“.

فيكتور وانياما يشكر رئيس كينيا

حرص الكيني فيكتور وانياما لاعب نادي توتنهام على توجيه الشكر إلى رئيس بلاده عقب قرار الأخير منح وسام للاعب تقديرًا لجهوده في رفع اسم بلاده، وعلق وانياما عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلًا: ”إنه لشرف لي أن تسلم رئيس الدولة الثناء من فخامة الرئيس أوورو كينياتا. قد يلهم هذا الاعتراف الأجيال القادمة من رجال الرياضة والسيدات في أمتنا العظيمة كينيا“.

It is an honour to have received The Head of State Commendation from His Excellency President Uhuru Kenyatta. May this recognition inspire future generations of Sports men and women of our great nation, KENYA. ???????????????????????? — Victor Wanyama (@VictorWanyama) December 20, 2019

ألدرفيريلد: سعيد بالتجديد مع توتنهام

نشر توبي ألدرفيريلد لاعب نادي توتنهام صورًا له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ احتفالًا بالعقد الجديد الذي وقعه مع ناديه اليوم، وعلق اللاعب قائلًا: سعيد للغاية ويشرفني التوقيع على صفقة جديدة في توتنهام. أود أن أشكر الجميع في النادي والموظفين وزملائي في الفريق وجميع المؤيدين الرائعين، وبالطبع عائلتي على الدعم داخل وخارج الملعب. أنا متحمس جدًا للمستقبل

Extremely happy and honored to sign a new deal at @SpursOfficial . I would like to thank everyone at the club, the staff, my team mates, all the wonderful supporters and of course my family for the support on and off the pitch.

I’m really excited for the future. ???????? #COYS pic.twitter.com/8eiEnBwJCB — Alderweireld Toby (@AlderweireldTob) December 20, 2019

ريان بريوستر: حققنا حلم هذين الطفلين

نشر ريان بريوستر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ تداولته الصفحة الرسمية للريدز، والتي أبرزت تحقيق حلم طفلين بتحويل غرفتهما مثل غرفة ملابس نادي ليفربول، وعلق اللاعب قائلًا: ”صرخة كبيرة لمور وولز لإتاحة الفرصة لي للربط ولجعل حلم هذين الطفلين الخاصين يتحقق“.

Big shoutout to @MurWalls for allowing me to linkup and make these two special kids dream come true! ????????❤️ https://t.co/m7q3dYbG4j — Rhian Brewster (@RhianBrewster9) December 20, 2019

فيدال: جاهز للمباراة الأخيرة من العام

نشر فيدال لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات الفريق الكتالوني استعدادًا للقاء الغد أمام نادي ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني وعلق قائلًا: ”جاهز للمباراة الأخيرة من العام“.