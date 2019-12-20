صحيفة الغارديان تختار ميسي أفضل لاعب في 2019 ومحمد صلاح خامسًا

أعلنت صحيفة ”الغادريان“ البريطانية، نتائج التصويت حول أفضل 100 لاعب في 2019، حيث تصدرها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة والذي يفوز بجائزة أخرى بعد فوزه بلقب أفضل لاعب في العالم بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم، والكرة الذهبية التي تمنحها مجلة ”فرانس فوتبول“.

وتقدم ”ميسي“ على الهولندي فيرجيل فان ديك، والسنغالي ساديو ماني، ثنائي ليفربول، فيما حل البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الرابع، والمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول خامسًا.

واحتل الفرنسي كليان مبابي نجم باريس سان جرمان المركز السادس، فيما حل البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ في المركز السابع، والإنجليزي رحيم سترلينغ جناح مانشستر سيتي ثامنًا، والحارس البرازيلي أليسون باكير لاعب ليفربول تاسعًا، والهولندي فرانكي دي يونغ لاعب برشلونة عاشرًا.

وضمت قائمة أفضل 100 لاعب في العالم لسنة 2019 4 لاعبين من العرب، هم: المصري محمد صلاح الذي حل خامسًا، والمغربي حكيم زياش لاعب أياكس في المركز 29، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي في المركز 49، والمغربي حكيم زياش ظهير بروسيا دورتموند في المركز 90.

وشارك في الاستفتاء 239 شخصًا يمثلون لاعبين قدامى، ومدربين، وصحفيين، من 63 دولة.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حاضرًا في كل اختيارات المصوتين إلى 239، فيما كان فيرجيل فان ديك حاضرًا في اختيارات 235 مصوتًا.

وكان مانشستر سيتي أكثر حضورًا في لائحة 100 أفضل لاعب في العالم لسنة 2019 بـ11 لاعبًا، و ليفربول الثاني برصيد 10 لاعبين، وبرشلونة بـ 9 لاعبين.