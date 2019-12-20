 باللغة العربية.. رسميًا: يوفنتوس يطلق قميصًا خاصًا بمباراة السوبر الإيطالي (صورة)⁦ – إرم نيوز‬‎

باللغة العربية.. رسميًا: يوفنتوس يطلق قميصًا خاصًا بمباراة السوبر الإيطالي (صورة)⁦

باللغة العربية.. رسميًا: يوفنتوس يطلق قميصًا خاصًا بمباراة السوبر الإيطالي (صورة)⁦

المصدر: فريق التحرير

 أعلن نادي يوفنتوس إطلاق قميصٍ خاصٍ بمناسبة مباراة السوبرالإيطالي، والتي يلعبها الفريق أمام لاتسيو في السعودية.

وقال يوفنتوس عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”يوفنتوس يعلن عن إطلاق قميصٍ خاصٍ بمباراة السوبر الإيطالي، حيث سيرتدي اللاعبون قمصانًا كتب عليها أسماؤهم باللغة العربية مع زخرفة في الأرقام. ⁦

ويلعب يوفنتوس مع لاتسيو، يوم الأحد، على استاد جامعة الملك سعود.

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