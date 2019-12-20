باللغة العربية.. رسميًا: يوفنتوس يطلق قميصًا خاصًا بمباراة السوبر الإيطالي (صورة)⁦

أعلن نادي يوفنتوس إطلاق قميصٍ خاصٍ بمناسبة مباراة السوبرالإيطالي، والتي يلعبها الفريق أمام لاتسيو في السعودية.
وقال يوفنتوس عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”يوفنتوس يعلن عن إطلاق قميصٍ خاصٍ بمباراة السوبر الإيطالي، حيث سيرتدي اللاعبون قمصانًا كتب عليها أسماؤهم باللغة العربية مع زخرفة في الأرقام.
ويلعب يوفنتوس مع لاتسيو، يوم الأحد، على استاد جامعة الملك سعود.
????| رسميا: يوفنتوس يعلن عن اطلاق قميص خاص لمباراة السوبر الإيطالي حيث سيرتدي اللاعبين قمصان كتب عليهم اسمائهم باللغة العربية مع زخرفة في الأرقام ???????? pic.twitter.com/nMmKeIcDUj
— Curva Juventus (@CurvaJ) December 20, 2019
— Curva Juventus (@CurvaJ) December 20, 2019