باللغة العربية.. رسميًا: يوفنتوس يطلق قميصًا خاصًا بمباراة السوبر الإيطالي (صورة)⁦

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أعلن نادي يوفنتوس إطلاق قميصٍ خاصٍ بمناسبة مباراة السوبرالإيطالي، والتي يلعبها الفريق أمام لاتسيو في السعودية. وقال يوفنتوس عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”يوفنتوس يعلن عن إطلاق قميصٍ خاصٍ بمباراة السوبر الإيطالي، حيث سيرتدي اللاعبون قمصانًا كتب عليها أسماؤهم باللغة العربية مع زخرفة في الأرقام. ⁦ ويلعب يوفنتوس مع لاتسيو، يوم الأحد، على استاد جامعة…