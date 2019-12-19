بعد احتلاله المركز العاشر بالدوري الإيطالي.. ميلان يتطلع للاستفادة من فترة الانتقالات المقبلة

سيخوض ميلان مباراة صعبة، يوم الأحد، على ملعب أتلانتا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، لكن يبدو أن النادي يركز بشكل أكبر على كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من فترة الانتقالات المقبلة في يناير 2020 بعد أداء متواضع للفريق خلال النصف الأول من الموسم الحالي.

واستغنى النادي بالفعل عن مدربه ماركو جيامباولو بعد 7 مباريات فقط، وفشل اللاعبون الجدد المنضمين للفريق في إحداث الفارق بينما تراجع أداء اللاعبين القدامى مقارنة بالفترة السابقة.

ويحتل ميلان، الذي يخوض موسمه السادس على التوالي دون التأهل لدوري أبطال أوروبا ولم يحقق لقب بطولة كبرى منذ 8 أعوام، المركز العاشر في الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة من 16 مباراة.

أما منافسه في مباراة، الأحد المقبل، أتلانتا فقد تأهل لدوري الأبطال لأول مرة في تاريخه، ونجح بتخطي دور المجموعات وبلوغ دور الستة عشر للبطولة، ويحتل أيضًا المركز السادس في الدوري الإيطالي متقدمًا بسبع نقاط عن منافسه ميلان.

وانتشرت الشائعات بالفعل بعد أن تحدثت تقارير إعلامية عن سعي ميلان إلى ضم الفرنسي جان-كلير توديبو (19 عامًا) مدافع برشلونة، كما يتنافس أيضًا لضم الهولندي المذهل إرلينج هالاند مهاجم سالزبورغ.

وأفادت عدة تقارير إعلامية إيطالية، اليوم الخميس، أن ميلان قد يكون مستعدًا للتخلي عن المهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش الذي لعب 177 دقيقة فقط خلال 7 مباريات، وأخفق بهز الشباك منذ انضمامه على سبيل الإعارة من إينتراخت فرانكفورت الألماني.

وأحرز رفائيل لياو هدفًا واحدًا فقط في 12 مباراة وهو مردود ضعيف مقابل الصفقة التي دفع فيها النادي 23 مليون يورو (25.59 مليون دولار) لضم المهاجم البرتغالي من ليل الفرنسي، وواجه لاعب الوسط الجزائري إسبناصر ماعيل صعوبات في إحداث تأثير منذ انتقاله من إمبولي.

لكن أكبر الانتقادات وُجِّهت إلى لاعب الوسط سوسو، والمهاجم البولندي كشيشتوف بيونتك.

وأطلق الجمهور صيحات استهجان تجاه سوسو خلال التعادل دون أهداف أمام ساسولو، الأحد الماضي بعد أداء عقيم لم يساعده فيه الإفراط في الاعتماد على قدمه اليسرى.

لكن اللاعب الإسباني يتألق من حين لآخر مثل الركلة الحرة التي سجل منها هدف الفوز 1-صفر أمام سبال، لكنه سبب إحباطًا لمدربه ستيفانو بيولي.

وقال بيولي بعد مباراة سبال“إنه لاعب يتمتع بكفاءة كبيرة، وأعتقد أن بإمكانه تقديم المزيد، وسعيد بوجود لاعبين يتمتعون بهذه المهارات، لكن علينا أن نبدأ في التفكير كفريق وليس كأفراد“.

وترك بيونتك بصمة فور انضمامه إلى ميلان من جنوة في يناير/ كانون الثاني الماضي بعد أن أحرز 5 أهداف في أول 4 مباريات في الدوري لكنه فشل في الحفاظ على هذا الأداء وهز الشباك 4 مرات فقط طيلة الموسم.

بيد أن بيولي دافع عن لاعبه البولندي بعد مباراة، الأحد الماضي، قائلًا:“وصفته وسائل إعلام بالمنقذ حين سجل هدفًا أمام بولونيا، والآن يتعرض لانتقادات، وعليهم التحلي بقدر أكبر من التوازن بشكل عام بتقييم الأشخاص، والأمر لا يتعلق به وحده كل إنسان بحاجة إلى تحسين مستواه“.