ارتقاء خيالي من كريستيانو رونالدو في هدفه ضد سامبدوريا (فيديو)‎

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفًا خياليًا في شباك سامبدوريا، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن فعاليات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الإيطالي.

وقابل رونالدو عرضية زميله ألكساندرو وارتقى عاليًا، بمحاذاة العارضة وقابل الكرة برأسه محرزًا الهدف الثاني لليوفي.

وانتزع فريق يوفنتوس، قمة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة، بعد أن تغلب بصعوبة على مضيفه سامبدوريا بهدفين مقابل هدف في الجولة السابعة عشرة للمسابقة المحلية.

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وبادر يوفنتوس بالتسجيل في الدقيقة 19 عن طريق الأرجنتيني باولو ديبالا لتشتعل الإثارة في فعاليات اللقاء.

ومع حلول الدقيقة 35 أدرك سامبدوريا التعادل عن طريق جيانلوكا كابراري.

واستعاد يوفنتوس التقدم مجددًا في الدقيقة 45 عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 42 نقطة في القمة مؤقتًا، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.