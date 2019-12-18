عناوين الصحافة الرياضية العالمية: جنون الكلاسيكو يشعل صحف إسبانيا.. وساري يكشف سر يوفنتوس (صور)

شكل الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بالكامب نو، والذي يجرى تحث أجواء خاصة بسبب تظاهرات كاتالونيا، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.

كما اهتمت الصحف بكأس العالم للأندية وخروج الهلال السعودي من نصف النهائي أمام فلامينغو وتصريحات ساري حول يوفنتوس ومستقبل بول بوغبا وأخبار تعاقدات الأندية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في الكامب نو والذي يجرى تحث أجواء أمنية مشددة وكتبت: ”إنه مجرد لقاء، لكنه أفضل لقاء“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاءات كأس ملك إسبانيا وكتبت: ”أول مفاجأة إقصاء ديبورتيفو ألافيس“.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء الكلاسيكو الذي سيجمع بين برشلونة وريال مدريد في الكامب نو وسط أجواء متوترة بسبب تظاهرات كاتالونيا وكتبت: ”فلتفز برشلونة ولتفز كرة القدم“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في الكامب نو والذي يجرى في أجواء مشحونة مع تصدر الفريقين للدوري الإسباني الدرجة الأولى وكتبت: ”أكثر من مجرد كلاسيكو“.

آس

ركزت الصحيفة على كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في الكامب نو وكتبت: ”إنها مجرد كرة القدم، لكننا نحبها“.

كما تحدثت عن خطط المدربين واللاعبين وكتبت: ”زيدان نحو خطة 4-4-2 ويستعيد كاسيميرو وميندي. ميسي وبنزيما يدخلان اللقاء في صدارة الهدافين وراكيتش سيكون أساسيًا“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على مستقبل النجم الفرنسي بول بوغبا المطلوب من ريال مدريد وكتبت: ”مانشستر يونايتد لن يدع بول بوغبا يخرج من أولدترافورد“.

كما تحدثت عن الخسارة القاسية لشباب ليفربول أمام أستون فيلا في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين 5-0.

وتحدثت عن تصريحات بيب غوارديولا حول مساعده ميكيل أرتيتا المطلوب من آرسنال لخلافة المدرب المقال أوناي إيمري.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء الكلاسيكو الذي يجمع برشلونة وريال مدريد في الكامب نو وكتبت: ”أكثر من مجرد لقاء“.

كما اهتمت بفريق أولمبيك ليون وكتبت: ”أولمبيك ليون يستهدف غاميرو وليمار“.

الصحيفة تحدثت عن كأس رابطة الأندية الفرنسية وفوز ليل على موناكو وكتبت: ”ليل يؤدب موناكو“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على مباراة يوفنتوس وسامبدوريا التي قد تحمل الفريق إلى الصدارة وكتبت: ”إنه يحملها“.

كما تحدثت عن سوق الانتقالات في الأندية الإيطالية واحتمال انتقال الأوروغواياني لوكاس تورا من آرسنال نحو نابولي وكتبت: ”تورا من أجل غاتوزو“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على يوفنتوس وتصريحات مدربه ماوريسيو ساري وكتبت: ”ساري يكشف سر يوفنتوس“.

كما اهتمت بإنتر ميلان وكتبت: ”كونتي يصر على التعاقد مع أرثور فيدال“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على خسارة الهلال السعودي نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام فلامينغو البرازيلي وكتبت: ”خيسوس ينتصر“.

كما اهتمت بأخبار الأندية السعودية وكتبت عن الاتحاد: ”الاتحاد يجهز بديل داك وستا“، وعن النصر: ”فحص يحدد مشاركة امرابط“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على البطولة الآسيوية للمواي تاي وكتبت: ”بحضور نهيان بن زايد، آسيوية المواي تاي تنطلق على كورنيش أبو ظبي“.

كما اهتمت بكأس العالم للأندية وكتبت: ”ليفربول يدشن رحلة الحلم الأول في مونديال الأندية“.

وتحدثت عن الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد وكتبت: ”كلاسيكو: البارسا والريال السياسة والساحر وظل الغياب“.

كما اهتمت بدوري الخليج العربي وكتبت: ”20 هدفًا.. صواريخ بعيدة المدى في دورينا“.