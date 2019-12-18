رئيس رابطة الدوري الإيطالي يعتذر بعد مكافحة العنصرية بـ“لوحة قرود“ (صورة)

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الفنان الإيطالي سيموني فوجاتسوتو رسم هذه اللوحات وقالت الرابطة إنها ستضعها في مدخل القاعة الرئيسية لمقرها للتأكيد على التزام الكرة الإيطالية بمناهضة كل أشكال التمييز.