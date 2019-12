سوشيال ميديا الرياضة: فيرمينو يتحدى محمد صلاح.. ورونالدو مع أسرته في عشاء يوفنتوس

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

فيرمينو في منافسة خاصة مع صلاح

نشر البرازيلي فيرمينو لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لقميصه وبجواره قميص زميله محمد صلاح وطرح فرمينيو سؤالًا للجماهير قائلًا: اضغط مرتين على اللاعب أفضل.

رونالدو مع أسرته في عشاء البيانكونيري

نشر كريتسيانو رونالدو لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة أسرته من حفل عشاء البيانكونيري احتفالًا بالكريسماس.

وعلق اللاعب: عن ليلة أمس.

مبابي في حفل إحدى شركات الساعات

شارك كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في حملة دعائية لإحدى شركات الساعات حيث نشر اللاعب صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من حفل الشركة.

وعلق: هوبلوت يحب حزب الفن.

دافيد لويز يحتفل بعيد ميلاد زوجته بطقوس خاصة

نشر دافيد لويز لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورًا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته بمناسبة عيد ميلادها حيث حرص اللاعب على تقديم بعض الطقوس الخاصة.

وعلق لويز: عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي.. أنت تستحقين العالم كله.. بارك الله كثيرًا.

نيمار يؤسس جمعية خيرية

نشر البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لمجموعة من الأشخاص المتواجدين داخل الجمعية الخيرية الخاصة به.

وعلق اللاعب: كبرياء.

راشفورد يلتحق بأسطورة مانشستر يونايتد

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة نجم المان يونايتد السابق روبين فان بيرسي.

وعلق اللاعب: عظيم اللحاق بهذه الأسطورة والتعلم من الأفضل.

