سوشيال ميديا الرياضة: فيرمينو يتحدى محمد صلاح.. ورونالدو مع أسرته في عشاء يوفنتوس

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

فيرمينو في منافسة خاصة مع صلاح

نشر البرازيلي فيرمينو لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لقميصه وبجواره قميص زميله محمد صلاح وطرح فرمينيو سؤالًا للجماهير قائلًا: اضغط مرتين على اللاعب أفضل.

رونالدو مع أسرته في عشاء البيانكونيري

نشر كريتسيانو رونالدو لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة أسرته من حفل عشاء البيانكونيري احتفالًا بالكريسماس.

وعلق اللاعب: عن ليلة أمس.

مبابي في حفل إحدى شركات الساعات

شارك كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في حملة دعائية لإحدى شركات الساعات حيث نشر اللاعب صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من حفل الشركة.

وعلق: هوبلوت يحب حزب الفن.

دافيد لويز يحتفل بعيد ميلاد زوجته بطقوس خاصة

نشر دافيد لويز لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورًا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته بمناسبة عيد ميلادها حيث حرص اللاعب على تقديم بعض الطقوس الخاصة.

وعلق لويز: عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي.. أنت تستحقين العالم كله.. بارك الله كثيرًا.

نيمار يؤسس جمعية خيرية

نشر البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لمجموعة من الأشخاص المتواجدين داخل الجمعية الخيرية الخاصة به.

وعلق اللاعب: كبرياء.

راشفورد يلتحق بأسطورة مانشستر يونايتد

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة نجم المان يونايتد السابق روبين فان بيرسي.

وعلق اللاعب: عظيم اللحاق بهذه الأسطورة والتعلم من الأفضل.

.@Persie_Official x MR10 ???????? Great to catch up with this legend and learn from the best ???????? pic.twitter.com/2397duVGjo — Marcus Rashford (@MarcusRashford) December 17, 2019

أندرو روبرتسون يداعب ميلنر

حرص أندرو روبرتسون لاعب نادي ليفربول الإنجليزي على مداعبة زميله جيمس ميلنر عقب تجديد الأخير تعاقده مع الريدز.

ونشر روبرتسون فيديو له على موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بصحبة زميله من تدريبات الفريق، وعلق: عندما تدرك أنك ستلعب معه حتى عام 2022.

When you realise you’ll be playing with him until 2022 pic.twitter.com/VnVfT6Am0n — Andy Robertson (@andrewrobertso5) December 17, 2019

أسينسيو يواصل التأهيل بلا توقف

نشر أسينسيو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يواصل بعض التدريبات التأهيلية استعدادًا للعودة للملاعب من جديد عقب الإصابة التي كانت قد لحقت به.

وعلق اللاعب: لا توقف.

برناردو سيلفا: جاهزون للقاء الغد

نشر برناندو سيلفا لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات فريقه استعدادًا للقاء أكسفورد يونايتد في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وعلق اللاعب: جاهزون للقاء الغد.

Ready for tomorrow ???????? pic.twitter.com/5UnLPDFtEL — Bernardo Silva (@BernardoCSilva) December 17, 2019

مؤمن زكريا: الابتلاء هدية من الله

وجه مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي المصري الذي يعاني من مرض بالأعصاب رسالة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“.

ونشر اللاعب بعض الكلمات التي تؤكد ضرورة تحمل البلاء وأنه هدية من الله.