عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”تفجيرات“.. مدريد تواجه الدوري الإنجليزي.. اعترافات نيمار (صور)

شكلت نتائج قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وأخبار الكلاسيكو المقبل وكأس العالم للأندية أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.

كما اهتمت الصحف بتتويج جواو فيليكس بجائزة الفتى الذهبي وأخبار سوق المدربين في إنجلترا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حفلها السنوي لتوزيع جوائز الأفضل وكتبت :“ ماركا عاشت كرة القدم ”.

الصحيفة اهتمت بنتائج قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والمواجهات المرتقبة للأندية الإسبانية الأربعة وقرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي ومنافسي الأندية الإسبانية الثلاثة.

سبورت

ركزت الصحيفة على جوائز قيم الرياضة التي وزعتها في مدريد وتوجت من خلالها عدة رياضيين من بينهم قطبا كرة القدم الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

كما اهتمت بقرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا وكتبت :“ نابولي منافس برشلونة في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وخصوصًا فيما يتعلق بقطبي مدريد: ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وهما اللذان سيواجهان مانشستر سيتي و ليفربول وكتبت :“ تفجيرات ”.

كما اهتمت بقرعة الدوري الأوروبي ومواجهة خيتافي لفريق أياكس والقرار المنتظر من الاتحاد الإسباني لكرة القدم في قضية إلغاء لقاء رايو فاليكانو وألباسيتي في دوري الدرجة الثانية بسبب هتافات عنصرية وغياب الأمن.

آس

ركزت الصحيفة على قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والمواجهات المنتظرة لقطبي مدريد ريال مدريد وأتلتيكو مدريد أمام مانشستر سيتي وليفربول وكتبت :“ مدريد ضد الدوري الإنجليزي الممتاز ”.

كما اهتمت باستلام البرتغالي جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد جائزة الفتى الذهبي من توتو سبورت.

الصحيفة تحدثت عن الكلاسيكو المقبل وكتبت :“ ريال مدريد وبرشلونة في الفندق ذاته قبل الذهاب للكامب نو ”.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على مفاوضات آرسنال مع مساعد مدرب مانشستر سيتي الإسباني ميكيل أرتيتا وكتبت :“ أرتيتا على وشك قبول مهمة إعادة بناء آرسنال ”.

كما تحدثت عن قرب إيفرتون من التوقيع مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتعيينه مدربًا جديدًا.

كما اهتمت بفيديو لبول بوغبا يرقص وكتبت :“ ملائم للرقص بوغبا ؟ ”

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على محاولة ريال مدريد التعاقد مع لاعب ستاد رين الشاب إدواردو كامافينغا وكتبت :“ ريال مدريد يصل للحد الأقصى من أجل كامافينغا ”.

كما تحدثت عن قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ومواجهات الأندية الفرنسية لبروسيا دورتموند ويوفنتوس وكتبت :“ في مواجهة كبار أوروبا ”.

كما اهتمت بأولمبيك ليون وكتبت :“ أولمبيك ليون يبحث عن تعزيزات ”.

فرانس فوتبول

خصصت المجلة الشهيرة غلافها الرئيس لحوارها مع النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي وكتبت :“ نيمار : الاعترافات ”.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على نصف نهائي كأس العالم للأندية إذ يواجه الهلال السعودي فلامينغو البرازيلي وكتبت :“ إدواردو وجيوفينكو يقودان الهلال ”.

كما اهتمت بالنجم السعودي السابق ناصر الشمراني وكتبت :“ الشمراني يعود للملاعب ”.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على لقاءات دوري الخليج العربي وكتبت :“ الوحدة يتعادل مع خورفكان والإمبراطور يعرقل الفرسان “ و “ شكرًا محمد بن زايد رسالة عرفان في ملاعب دورينا ”.

الصحيفة تحدثت عن كأس العالم للأندية ومواجهة الهلال وفلامينغو في نصف النهائي وكتبت :“ الطموح الحذر سلاح الزعيم في مواجهة فلامينغو ”.

كما اهتمت بقرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ تحدي غوارديولا وزيدان في دوري الأبطال ، اللقب ليس سهلًا من دون ميسي ورونالدو ”.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي المعار من إنتر ميلان لباريس سان جيرمان والذي تحول لهداف مهم للفريق الفرنسي ويبحث عن ضمه بشكل نهائي وكتبت :“ فدية إيكاردي ”.

كما اهتمت بقرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ومواجهة نابولي لبرشلونة وكتبت :“ ميسي في مملكة مارادونا ”.

فيما كتبت عن قرعة يوفنتوس :“ يوفنتوس يصطاد غارسيا وليون “ فيما يواجه أتلانتا فالنسيا.