متفوقًا على أندية إنجلترا وإسبانيا.. بايرن ميونخ يتصدر المكاسب المالية بعد دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

انتهى دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا وأجريت قرعة دور 16 حيث لازال 16 فريقًا يتنافسون من أجل الفوز باللقب من بينهم حامل لقب السنة الماضية ليفربول.

ويعتبر دوري أبطال أوروبا أيضًا فرصة للفرق الأوروبية من أجل كسب أموال من خلال مشاركتها ونتائجها وترتيبها حسب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وعائدات النقل التلفزيوني.

وبعد نهاية دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا تصدر بايرن ميونخ قائمة الفرق التي حصلت على أكبر عائد مالي وبلغ 81،5 مليون يورو مستفيد من تحقيقه العلامة الكاملة في مجموعته وفوزه باللقاءات الستة.

وحصل برشلونة على 80،8 مليون يورو كثاني فريق في القائمة، فيما حصل يوفنتوس على 80،4 مليون يورو ويحتل المركز الثالث.

ويأتي مانشستر سيتي رابعًا بمبلغ يصل ل77،7 مليون يورو كأفضل فريق إنجليزي في الإيرادات المالية من دوري المجموعات متقدمًا على ليفربول الذي جمع 75،6 مليون يورو وباريس سان جيرمان الفرنسي الذي جمع 75،2 مليون يورو.

واكتفى ريال مدريد حامل الرقم القياسي في الفوز بدوري أبطال أوروبا ومتصدر ترتيب الأندية الأوروبية حسب تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمبلغ 74،9 مليون يورو، لكن كان أكثر الفرق حصولاً على الأموال من ترتيبه في التصنيف.

وكان أقل فريق حصل على أموال من دوري المجموعات هو سلافيا براغ التشيكي بمبلغ لم يتجاوز 18،2 مليون يورو.

وتبقى عائدات النقل التلفزيوني في الأدوار القادمة هي الفيصل بين الفرق الأوروبية فحصة إسبانيا وإنجلترا ستوزع على 4 فرق فيما توزع حصة ألمانيا وإيطاليا على 3 فرق بعد خروج إنتر ميلانو وباير ليفركوزن وحصة فرنسا على فريقين بعد خروج ليل في دور 16.

وأجريت قرعة دور 16 والتي شهدت تواجد 16 فريقًا من الدوريات الخمسة الكبرى فقط في سابقة تاريخية في دوري الأبطال وأعطت عدة لقاءات قوية أبرزها مواجهة حامل اللقب ليفربول لأتلتيكو مدريد ومواجهة ريال مدريد لمانشستر سيتي.

فيما يلتقي الفريقان الإسبانيان برشلونة وفالنسيا مع أندية إيطالية بمواجهتهما لنابولي وأتلانتا ويواجه يوفنتوس فريق أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان فريق بروسيا دورتموند وتوتنهام فريق لايبزيخ وبايرن ميونخ في مواجهة تشيلسي.