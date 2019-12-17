وُصفت بالمشينة.. رابطة الدوري الإيطالي تواجه العنصرية بلوحات عن القرود (شاهد)

أطلقت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم حملة جديدة لمكافحة العنصرية في الملاعب أمس الاثنين من خلال عمل فني يشمل ثلاث لوحات متجاورة لوجوه قرود‭‭‭ ‬‬‬لكن الحملة واجهت انتقادات من مجموعة (فير) ووصفتها بأنها ”مزحة سخيفة“.

وقالت الرابطة، إن اللوحات التي رسمها الفنان الإيطالي سيموني فوجاتسوتو ستعرض بشكل دائم في مدخل القاعة الرئيسة لمقرها ”للتأكيد على التزام كرة القدم الإيطالية بمناهضة كل أشكال التمييز“.

وأضافت أن العمل الفني ”يهدف إلى نشر قيم الاندماج والتعددية الثقافية والإخاء“.

لكن اللوحات لم تحظ بتأييد كبير داخل البلاد بعد الكشف عنها.

وقالت مجموعة (فير) المناهضة للتمييز ”هذه اللوحات مشينة ولها نتائج عكسية وتواصل نزع الانسانية عن الأشخاص من أصول أفريقية. من الصعب استنتاج ما الذي كانت تفكر فيه رابطة الدوري الايطالي. من استشارت؟

”الكرة الايطالية تترك العالم مجددًا في حالة ذهول. في دولة فشلت سلطاتها في التعامل مع العنصرية كل أسبوع تطلق رابطة الدوري الايطالي حملة أشبه بمزحة سخيفة“.

* إساءات عنصرية

ومن المعروف عن فوجاتسوتو المولود في ميلانو أن كل أعماله تتضمن رسومًا لقرود الشمبانزي.

وقال إنه استلهم الفكرة بعد تعرض السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي لإساءة عنصرية خلال مباراة بملعب إنتر ميلان الموسم الماضي.

وأوضح ”شعرت بغضب شديد … وأتتني الفكرة. لماذا لا نوقف حظر استخدام كلمة قرد في ملاعب كرة القدم ونحول الفكرة لنقول بدلًا من ذلك إننا جميعا قرود؟

”لأننا جميعًا سواء بشر أو قرود أو أرواح أو طاقة أو كائنات فضائية فالأهم هو تجسيد مفهوم المساواة والإخاء“.

وتلطخت كرة القدم الإيطالية بالعنصرية؛ إذ واجه البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان والإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم بريشيا إساءات عنصرية من مشجعي فرق منافسة خلال مباريات هذا الموسم.

واستُبعد محلل مخضرم من أحد البرامج الرياضية في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد أن قال إن الطريقة الوحيدة لإيقاف لوكاكو هي منحه ثمرات موز ليأكلها بينما قال رئيس نادي بريشيا، إن مشكلة بالوتيلي أنه ”أسود“ و“يحاول أن يصبح أكثر بياضًا“.

وقال الرجلان إن هذه التعليقات لا يجب أن تؤخذ على محمل الجد.

وفي وقت سابق هذا الشهر استخدمت صحيفة كورييري ديلو سبورت الرياضة الإيطالية عنوان ”الجمعة السوداء“ بجانب صورة للثنائي كريس سمولينج وروميلو لوكاكو قبل مواجهة بين فريقيهما إنتر ميلان وروما في الدوري الإيطالي يوم الجمعة الماضي.

ورغم موجة الانتقادات دافعت الصحيفة عن العنوان.

وقال لويجي دي سيرفو الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الايطالي عند عرض اللوحات ”ندرك أن العنصرية متغلغلة وتمثل مشكلة معقدة جدًّا لكننا سنتصدى لها على ثلاثة مستويات مختلفة.

”ثقافيًّا من خلال لوحات مثل التي رسمها سيموني.. ورياضيًّا من خلال سلسلة مبادرات مع الأندية واللاعبين.. وانضباطيًّا من خلال التعاون مع الشرطة“.