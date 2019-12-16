سوشيال ميديا الرياضة.. رونالدو يقدم الهدايا.. وبنزيما يعود لأيام الصبا

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رونالدو يقدم هدايا عيد الميلاد

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ مجموعة لمنتجات تحمل اسمه.

وعلق اللاعب: ”سأقدم هدية CR7 إلى Play Cool في عيد الميلاد هذا، أليس كذلك؟“.

بنزيما يعود لأيام الصبا

نشر كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ استخدم من خلاله التقنيات الحديثة التي حولت بنزيما إلى ملامح طفل صغير.

وعلق اللاعب: الأولاد.

راموس: أنا صاحب القلب الأبيض

نشر سيرجيو راموس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له على موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بقميص ناديه.

وعلق اللاعب: القلب الأبيض.

جيسي لينغارد يشكر محبيه

حرص جيسي لينغارد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على توجيه الشكر إلى جمهوره ومحبيه بعدما تلقى العديد من رسائل التهنئة بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر اللاعب صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وعلق ”شكرًا لكم جميعًا على رسائل عيد ميلاد، نقدر حقًا كل الحب والدعم“.

رونالدينيو يفتتح شركة شحن عالمية

نشر النجم البرازيلي رونالدينيو صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بمناسبة افتتاح شركة الشحن العالمي التي يمتلكها اللاعب.

علق قائلًا: ”أنا بالفعل شريك بسيط للغاية، الآن يمكنني شراء النقود الورقية وجعل شحنات الدولي السريع الخاص بي بكل أمان عملي“.

Eu também já sou um parceiro SIMPLE! Agora eu compro papel moeda e faço as minhas remessas expressas Internacionais com toda a praticidade e segurança! Clique no link e confira https://t.co/w4B57GBPEP pic.twitter.com/IhKbSY72Dn — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) December 16, 2019

جيمس ميلنر: الطقس يرفض الترحيب بنا

نشر جيمس ميلنر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صور له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات فريقه اليوم.

وعلق اللاعب قائلًا: ترحيب حار من المشجعين، ولكن ليس الطقس.

فينالدوم يصف ديباي بالأسد

حرص الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي على تهنئة مواطنه ممفيس ديباي لاعب نادي ليون بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر فينالدوم صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زميله في المنتخب الهولندي، وعلق: ”لا يمكنك الإمساك بأسد، أتمنى لك القوة يا أخي“.

Can’t hold a lion down ???? Wishing you strength my brother ????????❤ pic.twitter.com/vYx1K0eLOD — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) December 16, 2019

البلايلي: بالتوفيق لممثلي الكرة العربية في مونديال الأندية

نشر يوسف البلايلي لاعب نادي الأهلي السعودي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص نادي الترجي التونسي.

وعلق اللاعب قائلًا: بالتوفيق للترجي الرياضي التونسي بطل أفريقيا والهلال السعودي زعيم آسيا في مسابقة كأس العالم للأندية.. إن شاء الله مربوحة.

بالتوفيق للترجي الرياضي التونسي بطل إفريقيا و الهلال السعودي زعيم أسيا في مسابقة كأس العالم للأندية . ان شاء الله مربوحة pic.twitter.com/V6elrLs0gs — Belaili Mohamed Youcef (@Belaili_Youcef_) December 16, 2019

حسين الشحات يهدي النجاح إلى والدته.

نشر حسين الشحات لاعب النادي الأهلي المصري صورًا له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة والدته بمناسبة حصوله على جائزة أفضل لاعب وسط بالدوري المصري.

وعلق الشحات: دائمًا لأي نجاح وكرم ربنا عليك سبب رئيسي واحد، دعوة الأم، دعوة تصل بك لأبعد الحدود، ولن أشعر بسعادة في احتفال في حياتي كما هو احتفالي مع أمي ربنا يحفظها لي، وأفضل تحت أقدامها خدام، ولن أوفيها ما تستحق شكرًا يا أمي.