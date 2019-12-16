بث مباشر.. نتائج قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي لحظة بلحظة (فيديو) 

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، الآن، إلى قرعة الدور الثاني من مسابقة الدوري الأوروبي (دور الـ32) .. وذلك بمدينة ”نيون“ السويسرية.

نتيجة القرعة:

تصنيف القرعة

الفرق المشاركة في قرعة الدور الثاني قسمت إلى مستويين، الأول يحتوي على الفرق الـ12 التي تصدرت مجموعاتها في الدور الأول، إضافة إلى أفضل أربعة فرق احتلت المركز الثالث في مجموعاتها لمسابقة دوري الأبطال.

أما المستوى الثاني، فيحتوي على 12 فريقًا، احتلت المركز الثاني في مجموعاتها بالدور الأول، إضافة إلى الفرق الأربعة المتبقية التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها بدوري الأبطال.

الفرق المشاركة

المستوى الأول في القرعة يضم فرق: أياكس (هولندا)، آرسنال (إنجلترا)، بازل (سويسرا)، بنفيكا (البرتغال)، براغا (البرتغال)، سلتيك (إسكتلندا)، إسبانيول (إسبانيا)، جنت (بلجيكا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، إسطنبول باشاكشيهير (تركيا)، لاسك لينتس (النمسا)، مالمو (السويد)، مانشستر يونايتد (إنجلترا)، بورتو (البرتغال)، ريد بول سالزبورغ (النمسا)، إشبيلية (اسبانيا).

أما المستوي الثاني فيضم الفرق التالية: أبويل نيقوسيا (قبرص)، ألكمار (هولندا)، باير ليفركوزن (ألمانيا)، كلوج (رومانيا)، كلوب بروج (بلجيكا)، كوبنهاغن (الدنمارك)، آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)، خيتافي (إسبانيا)، لودوجوريتس (بلغاريا)، أولمبياكوس (اليونان)، رينجرز (إسكتلندا)، روما (إيطاليا)، شاختار دونيتسك (أوكرانيا)، سبورتنغ لشبونة (البرتغال)، فولفسبورغ (ألمانيا)، وولفرهامبتون (إنجلترا).

كيف تقام القرعة؟

يتم اختيار فريق من المستوى الأول، ليلاقي فريقا آخر في المستوى الثاني، مع مراعاة ما يلي:

-فرق المستوى الأول تحصل على أفضلية خوص اللقاء الثاني على أرضها.

– لا يمكن أن يتواجه فريقان من البلد ذاته في الدور الثاني، ولا يجوز أن يقع فريق ما في مواجهة مع الفريق الآخر الذي تأهله معه من المجموعة الثانية بالدور الأول.

-نظرا لأن بورتو وبراغا منتميان للمدينة ذاتها، فإن واحدة من مباراتي العودة للفريقين ستقام يوم الأربعاء بدلا من الخميس.

وحصل بورتو على أفضلية اللعب يوم الخميس، لأنه أنهى الموسم الماضي بمركز أفضل من براغا في الدوري البرتغالي، ما يعني أن مباراة العودة الخاصة بفريق براغا، ستقام مساء الأربعاء الموافق 26 شباط/فبراير المقبل.

-تقام مباريات القسم الأول من الدور الثاني يوم الخميس الموافق 20 شباط/فبراير المقبل، على أن تجري مباريات القسم الثاني يوم الخميس الموافق 27 من الشهر ذاته (باستثناء مباراة براغا).