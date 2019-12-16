الموعد والقنوات الناقلة والنظام.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أوروبا دور الـ16

تقام، ظهر اليوم الاثنين، قرعة الدور ثمن النهائي لموسم 2019-2020 في مسابقة دوري أبطال أوروبا، في مقر الاتحاد القاري (يويفا) في مدينة نيون السويسرية.

وكانت منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات البطولة انتهت الأربعاء الماضي.

موعد قرعة دور الـ16 والقناة الناقلة:

تنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة bein sports الإخبارية المفتوحة.

وفي ما يأتي أبرز التفاصيل المرتبطة بحفل سحب القرعة:

الفرق المتأهلة

يشارك 16 فريقًا في قرعة ثمن النهائي (دور الـ16)، بعدما حلت في المركز الأول أو الثاني في المجموعات الثماني خلال الدور الأول.

وتوزع هذه الفرق على مستويين هما الأول والثاني، تبعًا لمركزها في دور المجموعات، وذلك كالآتي:

المستوى الأول: برشلونة وفالنسيا الإسبانيان، ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيان، بايرن ميونخ ولايبزيغ الألمانيان، يوفنتوس الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

المستوى الثاني: أتالانتا ونابولي الإيطاليان، أتلتيكو مدريد وريال مدريد الإسبانيان، تشيلسي وتوتنهام الإنجليزيان، بوروسيا دورتموند الألماني، وليون الفرنسي.

قواعد عامة

-سيتم وضع الأندية الستة عشر في وعائين، وعاء يضم 8 أندية وهي التي جاءت بالمركز الأول في مجموعاتها، ووعاء يضم 8 أندية أخرى وهي التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها.

-تخوض الفرق المصنفة في المستوى الأول مباراة الإياب على أرضها.

-لن يخوض أي فريق مباراة في ثمن النهائي ضد فريق واجهه في دور المجموعات.. فعلى سبيل المثال لن يستطيع ليفربول ملاقاة نابولي نظرًا لتواجدهما سويًّا في المجموعة الخامسة.

-لن يخوض أي فريق في ثمن النهائي مواجهة ضد فريق من بلاده.. فعلى سبيل المثال لن يستطيع ليفربول ملاقاة تشيلسي أو توتنهام لأنهما إنجليزيان مثله، وهكذا.

المواعيد

تقام مباريات الذهاب في أسبوعين متتاليين، وذلك أيام الـ18 من فبراير والـ19، والـ25 والـ26 من الشهر ذاته، على أن تقام مباريات الإياب بالصيغة ذاتها، وذلك في الـ10 من مارس والـ11، والـ17 والـ18 من الشهر ذاته.

تقام قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي في الـ20 من مارس.