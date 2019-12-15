ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة 16 (صورة)

اقتنص فريق فيورنتينا تعادلًا قاتلًا من ضيفه انتر ميلان بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر للدوري الإيطالي لكرة القدم.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب انتر ميلان، الذي نجح في التقدم بهدف مبكر عن طريق الإسباني بورخا فاليرو في الدقيقة الثامنة.

انحصر اللعب بشكل كبير في سط الملعب بعد الهدف، مع وجود عدد قليل من الفرص على المرميين.

في الشوط الثاني، كثف فيورنتينا من ضغطه، وهدد مرمى انتر أكثر من مرة، ولكن لم ينجح في التسجيل.

وفي الوقت الذي ظن الجميع أن المباراة ستنتهي بفوز انتر، نجح فيورنتينا في تسجيل هدف التعادل القاتل عبر الصربي دوسان فالهوفيتش في الدقيقة 90+2.

بهذه النتيجة، ارتقى انتر ميلان للصدارة برصيد 39 نقطة بفارق الأهداف عن يوفنتوس، وفيورنتينا للمركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي كاملًا: