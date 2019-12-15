سوشيال ميديا الرياضة.. دافيد لويز يدعم حملة عطاء.. وثيو هيرنانديز يحتفل بذكرى تأسيس ميلان

يُطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

دافيد لويز يدعم حملة عطاء

نشر دافيد لويز لاعب نادي آرسنال الإنجليزي فيديو عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لنجوم ومشجعي الفريق ضمن حملة عطاء التي يقودها النادي.

وعلّق اللاعب:“سعيد بحملة دعم آرسنال العطاء معًا“.

فرمينينو يساند فينالدوم

حرص فرمينيو لاعب نادي ليفربول على دعم زميله جورجينيو فينالدوم عقب الإصابة التي لحقت به في مباراة، أمس.

ونشر فرمينيو صورة عبر حسابه على موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لإصابة فينالدوم، وعلّق:“بالشفاء العاجل“.

مارسيلو يشكر جماهير ريال مدريد

نشر مارسيلو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء أدائه بعض التدريبات التأهيلية استعدادًا للعودة لتدريبات الفريق مرة أخرى.

وعلّق اللاعب:“أنا الأن أفضل، شكرًا يا رفاق على كل رسائلكم“.

رونالدو: جمعنا بين الانتصار والأداء

نشر كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي صور له عبر موقع ”تويتر“ من مباراة اليوم والتي جمعت بين نادي السيدة العجوز وأودينيزي بالدوري الإيطالي، وانتهت بفوز اليوفي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعلّق اللاعب:“انتصار كبير اليوم مع أداء قوي من الفريق“.

Great victory today with a strong perfomance from the team!????????#forzajuve #finoallafine pic.twitter.com/FPNrXRDITS — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 15, 2019

هاري كين: أحب الفوز في الوقت القاتل

نشر هاري كين لاعب نادي توتنهام الإنجليزي صورًا عبر موقع ”تويتر“ من المباراة التي جمعت بين توتنهام مع وولفرهامبتون، وانتهت بفوز قاتل في اللحظات الأخيرة لصالح رفاق كين بهدفين مقابل هدف.

وعلّق اللاعب:“في بعض الأحيان عليك فقط طحنها، وأحب الفوز في وقت متأخر لـ 3 نقاط ضخمة خارج الأرض“.

Sometimes you just gotta grind it out. Love a late winner for a massive 3 points away from home #COYS pic.twitter.com/1Bvcd5dNyb — Harry Kane (@HKane) December 15, 2019

ثيو هيرنانديز يحتفل بذكرى تأسيس ميلان

نشر ثيو هيرنانديز صورة له عبر موقع ”تويتر“ بقميص ناديه احتفالًا بمرور 120 عامًا على تأسيس إيه سي ميلان.

وعلّق اللاعب:“دعونا نحتفل بعيدًا عن 120 عامًا من التاريخ.

توماس مونييه يطرح مسابقة جديدة بين الجماهير

أطلق توماس مونييه لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مسابقة بين الجماهير عبر موقع ”تويتر“ قبل لقاء فريقه أمام نادي سانت إيتيان في الدوري الفرنسي.

وعلّق:“تذكرتان للمباراة الليلة إلى تلك التي ستعطيني النتيجة الصحيحة للمباراة“.

2 tickets pour le match de ce soir à celui où celle qui me donnera le score correct du match… (soyez certain de pouvoir venir au match). — Thomas Meunier (@ThomMills) December 15, 2019

دي خيا: أتابع الكرة رغم الصعوبات

نشر دايفيد دا خيا حارس مرمى نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من مباراة، اليوم، والتي جمعت بين المان يونايتد ونادي إيفرتون بالدوري الإنجليزي.

وأظهرت الصورة تفوق الحارس في إحدى الهجمات ورؤيته للكرة رغم الزحام.

إلياس شتي: سنحارب أمام السد

حرص إلياس شتي لاعب نادي الترجي التونسي على تقديم الاعتذار لجماهير ناديه عقب الخسارة التي مني بها الفريق، أمس، أمام الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية.

وعلّق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“:“الآن يجب نسيان هزيمة الهلال، صحيح هي هزيمة قاسية، لكنها ضد فريق كبير وبطل آسيا، ويجب التحضير لمباراة السد، التي سنحارب من أجل الفوز بها، ترجي يا دولة“.

الأن يجب نسيان هزيمة الهلال صحيح هزيمة قاسية لكنها ضد فريق كبير و بطل اسيا . يجب التحضير لمباراة السد . التي سنحارب من اجل الفوز بها . ???? ترجي يا دولة ⁦❤️⁩ — ilyes Chetti (@ilyes_chetti23) December 15, 2019

صلاح محسن يستقبل مولوده الأول

نشر صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي المصري صورة لمولوده الأول ”مالك“ عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“.

وعلّق اللاعب:“الحمد لله، ويارب اجعله من عبادك الصالحين“.