في أول تجربة مع غاتوزو.. نابولي يسقط أمام بارما في الدوري الإيطالي (فيديو)

تلقى فريق نابولي، يوم السبت، هزيمة في أول مباراة يخوضها بقيادة المدرب جينارو غاتوزو، الذي تولى المهمة الفنية للفريق الكروي خلفًا لكارلو أنشيلوتي.

وخسر نابولي من ضيفه بارما بهدف لهدفين في الجولة 16 للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

بذلك، تجمد رصيد نابولي عند 21 نقطة في المركز الثامن، فيما ارتفع رصيد بارما إلى 24 نقطة في المركز السابع، ويتصدر انتر ميلان الترتيب برصيد 38 نقطة.

أربك بارما حسابات المنافس بتسجيله لهدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق السويدي ديان كولوسيفسكي.

وحاول لاعبو نابولي بعدها إدراك التعادل، ليخرج بارما متقدمًا من الشوط الأول بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث نجح نابولي في التعادل في الدقيقة 64 عبر البولندي اركاديوز ميليك.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل، جاء الهدف الثاني لبارما في الدقيقة 93 عن طريق الإيفواري كواسي جيرفينهو.