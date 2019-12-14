عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”الكلاسيكو يبدأ“.. من أجل مدريد.. واختبار حقيقي (صور)

شكلت مباريات، اليوم السبت، في الدوريات الأوروبية وتمديد الألماني يورغن كلوب عقده مع ليفربول، ونفي بيب غوارديولا لشرط جزائي يسمح له بالرحيل عن مانشستر سيتي العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية.

كما اهتمت الصحف بمباراة الهلال السعودي، والترجي التونسي في كأس العالم للأندية، وأخبار الكلاسيكو، وحيرة زيدان في ريال مدريد بشأن اللاعبين الأساسيين.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تأهل منتخب إسبانيا للسيدات لنهائي كأس العالم لكرة اليد بعد فوزه على منتخب النرويج 82/22.

كما اهتمت بمباراة ريال سوسيداد بنجمه النرويجي مارتن أوديغارد المعار من ريال مدريد وبرشلونة وكتبت:“أوديغارد يلعب من أجل مدريد“.

كما اهتمت الصحيفة بمباريات الدوري الإسباني، ليوم السبت، واستضافة أتلتيكو مدريد منافسه أوساسونا في واندا ميتروبوليتانو.

وتحدثت الصحيفة عن ريال مدريد، وكتبت:“زيدان لديه 7 لاعبين ثابتين من أجل مباراتين نهائيتين“.

كما تحدثت ”ماركا“ عن تمديد الألماني يورغن كلوب عقده مع ليفربول لغاية 2024.

سبورت

ركزت الصحيفة على مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة في الدوري الإسباني وربطته بالكلاسيكو، وكتبت:“الكلاسيكو يبدأ اليوم“.

كما تحدثت عن التدابير الأمنية للكلاسيكو، وكتبت:“3000 رجل أمن لتأمين الكلاسيكو“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت:“اختبار حقيقي“.

كما تحدثت عن تمديد ليفربول لعقد مدربه، وكتبت:“كلوب يمدد عقده لغاية 2024″.

واهتمت الصحيفة بمباراة أتلتيكو مدريد وأوساسونا، وكتبت:“لتأكيد الإقلاع“.

كما تحدثت عن الكلاسيكو، وكتبت:“3000 رجل أمن لتأمين الكلاسيكو“.

أس

ركزت الصحيفة على مواجهة ريال سوسيداد وبرشلونة من خلال النجم النرويجي مارتن أوديغارد المعار من ريال مدريد لسوسيداد، وكتبت:“الفايكينغ ضد برشلونة“.

كما تحدثت عن البريكست، وكتبت:“البريكست يهدد الدوري الإنجليزي الممتاز“.

وتحدثت الصحيفة أيضًا عن مواجهة أتلتيكو مدريد وأوساسونا، وكتبت:“عظم يزور واندا ميتروبوليتانو“.

واهتمت ”أس“ بريال مدريد، وكتبت:“رودريغو، وفينيسيوس جونيور، وإيسكو، ومودريتش، وغاريث بيل، يتنافسون على مركزين في تشكيل الفريق“.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على مستقبل المدربين الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول والإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وكتبت:“كلوب يوقع عقدًا جديدًا بقيمة 15 مليون جنيه سنويًا لغاية 2024، وغوارديولا يؤكد التزامه مع مانشستر سيتي“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على نجم أولمبيك مارسيليا، الفرنسي ديميتري باييت والذي يحلم بالعودة للمنتخب الفرنسي، وكتبت:“حلمه أزرق“.

كما تحدثت عن فوز ليل على مونبلييه 2/1 في الدوري الفرنسي، وكتبت:“ليل لا يترك شيئًا“.

كما اهتمت بمستقبل أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي، وكتبت:“جيرو نحو إنتر ميلان: المفاوضات تتقدم“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على صراع يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، وكتبت: ”سباق يوفنتوس وإنتر ميلان في 80 يومًا“.

كما اهتمت بنابولي ومدربه الجديد غينارو غاتوزو الذي يبدأ لقاءاته الرسمية بمواجهة بارما.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل نجم فيورنتينا والمنتخب الإيطالي فيديريكو كييزا، وكتبت: ”يوفنتوس أم إنتر ميلان: هذا هو المكان الذي سيذهب له كييزا“.

كما تحدثت عن الأرجنتيني ماورو إيكاردي المعار من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان، حيث يطلب الفريق الإيطالي مبلغ 70 مليون يورو بند تفعيل شراء عقده.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على أخبار مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية، حيث يبدأ مشواره، اليوم السبت، بمواجهة الترجي، وكتبت: ”حرمان الهلال من ملعب الترجي“.

كما تحدثت عن الدوري السعودي بعد فوز النصر على التعاون، وكتبت: ”الاستثنائي يتصدر“.

بينما اهتمت بأخبار الاتحاد، وكتبت: ”الاتحاد يسدد دفعة بريجوفيتش“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم الإماراتي، وكتبت:“تجتمع اليوم في دبي… العمومية ترسم المستقبل بتعيين اللجنة المؤقتة“.

كما تحدثت عن تصريحات إيفان ليكو مدرب نادي العين، حيث كتبت، ليكو:“لاعبو العين قضوا عطلة مع الأبيض“.

كما اهتمت بكأس العالم للأندية، وكتبت:“الهلال والترجي الحوار العربي على مائدة مونديال الأندية“.

واهتمت الصحيفة أيضًا بالملف الدولي، وكتبت:“بول بوغبا في الملكي على طريقة هازارد“.