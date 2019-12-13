أخبار برشلونة وريال مدريد.. نيمار يقاضي البلوغرانا وبوفون يتحدى الفريق الملكي

كشفت تقارير إسبانية، صباح اليوم الجمعة،عن أزمة جديدة قد تعرقل عودة البرازيلي نيمار دا سليفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى فريقه السابق برشلونة.

وكان نيمار قريبًا من العودة مرة أخرى إلى النادي الكتالوني، خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي، إلا أن الصفقة لم تكتمل.

دعوى قضائية

وقالت صحيفة ”إل موندو“ الإسبانية إن نيمار يطالب بنحو 3.5 مليون يورو من برشلونة ويتهمه بالتصرف ”بسوء نية مطلقًا“ والانتقام منه بسبب تعاقده مع النادي الباريسي.

وعلّق والد نيمار على الأخبار التي تحدثت عن مطالبته برشلونة بمبلغ 3،5 مليون يورو تخص نجله، وقال لـ ”راديو ماركا“:“المبلغ يخص طلبًا قديمًا حين رحل عن برشلونة وكان حينها الوضع سيئًا“.

وأضاف:“ريد أن نتوصل إلى اتفاق ودي مع برشلونة سيكون جيدًا للجميع، ولم تكن لدينا نهائيًا علاقات سيئة مع جوسيب بارتوميو (رئيس برشلونة)، ولا نعرف إن كنا سنعود لبرشلونة، فلدينا حاليًا عقد مع باريس سان جيرمان“.

وعلّق مساعد رئيس تحرير ”ماركا“ على المشكلة الجديدة قائلًا:“محامو نيمار وضعوا شكوى جديدة ضد برشلونة وهذا يعني إنهم يشدون الحبل لمستوى غير متوقع“.

وقضى برشلونة فترة الانتقالات الصيفية الماضية في محاولة لإعادة نيمار إلى صفوفه، وتفاوض بالفعل مع النادي الفرنسي، ورغم ذلك لم يسحب اللاعب البرازيلي شكواه الأولى ضد ناديه السابق.

وطوال المفاوضات التي دارت بين الطرفين، أكد نيمار أنه سيسحب دعواه القضائية، لكن بعد فشل الصفقة تواصل المحكمة النظر في قضيته الأولى التي يطالب فيه بدفع النادي لمكافأة ولاء كان قد وعده بها برشلونة بعد توقيع عقده الأخير الذي فسخه، وانتقل لسان جيرمان مقابل دفع الشرط الجزائي البالغ 222 مليون يورو.

ويطالب نيمار أيضًا بمبلغ إضافي قدره 100 ألف يورو كمكافأة أخرى لم يتم سدادها في عقده، كما أنه رفع دعوى يطالب فيها النادي بدفع الجزء الثاني من تجديد عقده والبالغ 30 مليون يورو.

ومع ذلك، يؤكد برشلونة في المحكمة أنه لا ينبغي عليه سداد هذا المبلغ لأنه قبل بضعة أشهر تم تجديد العقد الذي لم يلتزم به المهاجم البرازيلي.

مستقبل راكيتيتش

وفي سياق آخر آخر حسم النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم البارسا موقفه من الرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأكدت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن راكيتيتش، البالغ من العمر 31 عامًا، كان لديه الكثير من الشكوك حول استمراره مع برشلونة عقب الميركاتو الشتوي، وأشارت إلى أن وضع النجم الكرواتي على مقاعد البدلاء في معظم المباريات مطلع هذا الموسم، جعله يدرس خيار المغادرة في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وشارك راكيتيتش في التشكيلة الأساسية لبرشلونة أمام بوروسيا دورتموند، وأتلتيكو مدريد، وريال مايوركا، وإنتر ميلان، وهو ما يلبي رغبات اللاعب، الذي تقلص دوره منذ بداية الموسم، عقب التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونغ.

وأوضحت ”ماركا“ أن راكيتيتش استجاب لرغبة برشلونة وقرر البقاء في معقل ”كامب نو“ حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل.

ويحظى راكيتيتش باهتمام إنتر ميلان، ويوفنتوس، ومانشستر يونايتد، إلا أنه يفضل البقاء داخل النادي الكتالوني.

وشارك راكيتيتش في 15 مباراة الموسم الحالي، لكنه لعب 591 دقيقة فقط في الـ15 مباراة، علمًا بأنه انضم للنادي الكتالوني صيف العام 2014، قادمًا من إشبيلية، وشارك مع النادي الكتالوني في 283 مباراة، سجل فيها 34 هدفًا وصنع 39.

رحيل غوارديولا

كشف الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن موقفه من الرحيل عن الفريق نهاية الموسم الجاري في ظل التقارير التي تؤكد وجود بند سري في عقده سمح له بالرحيل.

ونفى المدرب الإسباني وجود بند في عقده يسمح له بمغادرة مانشستر سيتي مع نهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إن عقد غوارديولا تضمن اتفاقًا على أنه قد يغادر مانشستر سيتي في نهاية هذا الموسم.

وأضافت الصحيفة أن غوارديولا يمكنه الرحيل دون الإخلال بعقده طالما استوفى بعض الشروط التي ترضي النادي، ورغم ذلك تثق إدارة مانشستر سيتي في أن غوارديولا سيبقى لموسم آخر رغم أنه أظهر بعض علامات الإحباط وعدم الرضا مؤخرًا من تراجع النتائج وكثرة الإصابات بالفريق.

وأعدّ النادي خططًا للطوارئ في حالة رحيله، إذ وضع ماوريسيو بوكيتينو على رأس أولوياته عقب إقالته من تدريب توتنهام هوتسبير الشهر الماضي.

بوفون يتحدى ريال مدريد

رحب الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، حامي عرين يوفنتوس، بالمواجهة المحتملة أمام ريال مدريد الإسباني، في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال بوفون خلال تصريحات نقلتها صحيفة ”توتو سبورت“:“مقابلة ريال مدريد أمر ممتع دائمًا، وأحترم تاريخ ولاعبي الملكي بشدة“.

وأضاف بوفون:“بالرغم من طريقة نهاية آخر مباراة في مدريد، أنظر لتلك اللعبة بعقلية إيجابية، والمواجهة الأخيرة كانت مثالًا على التصميم والقوة“.

وختم بوفون حديثه بالقول:“لذلك في هذه الحالة، هناك فريقان رائعان سيقابلان بعضهما البعض مجددًا“.

سباق التعاقد مع ألونسو

أكد موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي نقلًا عن إذاعة ”كادينا كوب“ الإسبانية أن نادي أتلتيكو مدريد يسعى إلى ضم ألونسو في الميركاتو الشتوي.

ويحظى ألونسو باهتمام كبير من نادي إنتر ميلان الإيطالي الذي يسعى إلى استقدام الدولي الإسباني مع فتح باب الانتقالات الشتوية.

ويأمل أتلتيكو مدريد بتدعيم خط دفاعه خلال الفترة المقبلة بعد البداية المخيبة للآمال خلال الموسم الجاري، حيث يحتل الفريق المركز السابع بجدول ترتيب الليغا الإسبانية.

ويسعى أتلتيكو مدريد لتكرار نفس سيناريو صفقة انتقال ألفارو موراتا من تشيلسي في يناير الماضي.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن ألونسو قد ينتقل إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة، بعد أحقية الشراء النهائي وهو ما حدث في صفقة موراتا.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي تشيلسي الإنجليزي لم يحسم قراره إلى الآن بشأن رحيل اللاعب في يناير المقبل.

ويمتاز ألونسو بقدرته الكبيرة على لعب الكرات الثابتة حيث سجل العديد لصالح البلوز.