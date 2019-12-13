بوفون يتحدى ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

رحب الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، حامي عرين يوفنتوس، بالمواجهة المحتملة أمام ريال مدريد الإسباني، في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل يوفنتوس متصدرًا للمجموعة الرابعة، في حين احتل ريال مدريد وصافة المجموعة الأولى، وهو ما يعني أن الفريقين قد يلعبان مع بعضهما في ثمن النهائي.

وعن ذلك قال بوفون في تصريحات نقلتها صحيفة ”توتو سبورت“: ”مقابلة ريال مدريد أمر ممتع دائمًا، أحترم تاريخ ولاعبي الملكي بشدة“.

وأضاف بوفون: ”بالرغم من طريقة نهاية آخر مباراة في مدريد، فإنني أنظر لتلك اللعبة بعقلية إيجابية، المواجهة الأخيرة كانت مثالًا على التصميم والقوة“.

ويقصد بوفون تفوق يوفنتوس 3/0 في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يسجل كريستيانو رونالدو هدفًا من ركلة جزاء مثيرة للجدل، احتسبها الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير.

وختم بوفون حديثه بالقول: ”لذلك في هذه الحالة، هناك فريقان رائعان سيقابلان بعضهما البعض مجددًا“.

وريال مدريد بصدد مواجهة 4 فرق قوية، وهي بايرن ميونخ ويوفنتوس ومانشستر سيتي وليفربول حامل اللقب، في حين يعد لايبزيغ الألماني هو الخيار الأقل رعبًا لريال مدريد في الدور الإقصائي المقبل.

وحقق ريال مدريد 13 لقبًا في دوري أبطال أوروبا، مقابل لقبين ليوفنتوس، كان آخرها موسم 1994/1995.