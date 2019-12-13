الدوري الأوروبي.. تعرف إلى الأندية المتأهلة للدور الـ 32 وموعد القرعة

انتهى دوري المجموعات بالدوري الأوروبي بتأهل 24 فريقًا وسيلتحق بهم الفرق الثمانية التي احتلت المركز الثالث في المجموعات الثماني بدوري أبطال أوروبا ليصبح المجموع 32 فريقًا سيشاركون في القرعة التي تجرى يوم الاثنين المقبل في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ في مدينة نيون السويسرية.

وشهد دوري المجموعات سقوط بعض الأسماء الكبيرة أبرزها فريق بروسيا مونشنغلادباخ متصدر الدوري الألماني ولاتسيو الإيطالي، كما خرجت الفرق الفرنسية من المنافسة والفريقان الهولنديان فينورد وآيندهوفن.

وتأهلت الفرق الإسبانية والإنجليزية بشكل كامل للدور المقبل، وهو ما تحقق في دوري أبطال أوروبا حيث فرضت الفرق من الدولتين نفسها في دور الـ16.

وتقام قرعة دور الـ32 الاثنين المقبل وفق شروط تقضي بعدم لقاء فريقين كانا في المجموعة أو البلد نفسه .

وتم توزيع الفرق الـ32 المتأهلة لمستويين يضم الأول الفرق المحتلة للمراكز الأولى في المجموعات الـ12 بالإضافة لأفضل 4 فرق احتلت المركز الثالث في مجموعات دوري الأبطال، في حين يضم المستوى الثاني الفرق التي احتلت المراكز الثانية بالإضافة إلى 4 فرق المتبقية من مجموعات دوري الأبطال.

Round of 32 is set ✅ ???? 2020 #UEL winner will be __________ pic.twitter.com/8CCYLHuGF6 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 12, 2019

وتقام مباريات الذهاب يوم 20 شباط/ فبراير 2020 في ملاعب فرق المستوى الثاني، في حين تقام مباريات الإياب يوم 27 شباط/ فبراير 2020 في ملاعب المستوى الأول.

وتُوِّج تشيلسي بلقب الموسم الماضي بعد فوزه في النهائي على مواطنه آرسنال 4/1، فيما يحمل إشبيلية الرقم القياسي في الفوز بالمسابقة برصيد 5 ألقاب.

ويحضر آرسنال وصيف الموسم الماضي رفقة إشبيلية في النسخة الحالية كما يتواجد إنتر ميلان الفائز بالبطولة 3 مرات، وبورتو البرتغالي المُتوَّج مرتين، وآينتراخت فرانكفورت ومانشستر يونايتد وشاختار دونيتسك الفائزون باللقب مرة واحدة لكل منهم.

مستويات القرعة

المستوى الأول

إشبيلية وإسبانيول (إسبانيا)، ومالمو (السويد)، وبازل (سويسرا)، ولاسك لينز وسالزبورغ (النمسا)، وسيلتيك (إسكتلندا)، وآرسنال ومانشستر يونايتد (إنجلترا)، وبورتو وبنفيكا وسبورتينغ براغا (البرتغال)، وجينك (بلجيكا)، وإسطنبول باشاك شهير (تركيا) وأياكس (هولندا)، وإنتر ميلان (إيطاليا).

المستوى الثاني

أبويل نيقوسيا (قبرص)، وكوبنهاغن (الدنمارك)، وخيتافي (إسبانيا)، وسبورتينغ لشبونة (البرتغال)، وكلوج (رومانيا)، وآينتراخت فرانكفورت وباير ليفركوزن وفولفسبورغ (ألمانيا)، وغلاسكو رينجرز (إسكتلندا)، ولودوغوريتس (بلغاريا)، وروما (إيطاليا)، وولفرهامبتون (إنجلترا)، وألكمار (هولندا)، وشاختار دونيتسك (أوكرانيا)، وأولمبياكوس (اليونان)، وكلوب بروج (بلجيكا).