ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

انتهى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بتأهل 16 فريقًا من 5 بطولات كبرى للدور الـ 16 فيما تأهلت 8 فرق احتلت المركز الثالث للدوري الأوروبي حيث ستشارك في الدور الـ 32 للمسابقة الأوروبية الثانية.

وتصدر البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني لائحة هدافي دوري أبطال أوروبا بتسجيله 10 أهداف، وحرمه الغياب عن اللقاء الأخير أمام توتنهام -حيث جلس بديلًا- من معادلة أو تحطيم رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لدوري المجموعات في موسم واحد برصيد 11 هدفًا.

واحتل النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم سالزبورغ النمساوي المركز الثاني برصيد 8 أهداف وبدوره فشل في التسجيل في اللقاء الأخير أمام ليفربول.

فيما صعد الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام في المركز الثالث برصيد 5 أهداف وفي المركز الرابع عدة لاعبين برصيد 5 أهداف وهم: الإنجليزي رحيم سترلينغ ( مانشستر سيتي ) والبلجيكي درايس ميرتنيز ( نابولي ) والأرجنتيني لوتارو ماترنيز ( أنتر ميلانو ) والكوري الجنوبي هيونغ مين سون ( توتنهام ) و الهولندي ممفيس ديباي ( أولمبيك ليون ) والفرنسي كليان مبابي والأرجنتيني ماورو إيكاردي ( باريس سان جيرمان ).

ولم يسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس والهداف التاريخي للمسابقة ووصيفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الهداف التاريخي لدوري المجموعات سوى هدفين في النسخة الحالية لكل منهما.

واحتكر النجمان لقب هداف المسابقة منذ موسم 2007-2008 حيث توج البرتغالي رونالدو 7 مرات والأرجنتيني ميسي 6 مرات وتشاركا في اللقب برفقة البرازيلي نيمار في موسم 2014-2015.

أما على صعيد التمريرات الحاسمة فتصدر المغربي حكيم زياش نجم أياكس دوري المجموعات ب5 تمريرات حاسمة ولن يكون بإمكانه التنافس لكون فريقه أقصي وسيشارك في لقاءات الدوري الأوروبي.

وفي المقابل يستمر منافسوه في المسابقة، الفرنسي توليسو لاعب بايرن ميونخ والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي والبرازيلي روبيرتو فيرمينو لاعب ليفربول وكلهم يملكون 4 تمريرات حاسمة.

وتجرى قرعة دورال 16 يوم الاثنين المقبل بين مستويين يضم الأول أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الثمانية، والثاني أصحاب المركز الثاني في المجموعات الثمانية.

ويقضي نظام القرعة بعدم مواجهة فريقين من نفس البلد وفريقين تأهلا عن نفس المجموعة ويجرى لقاء الذهاب في ملعب صاحب المركز الثاني والإياب في ملعب صاحب المركز الأول.

وأكدت النسخة الحالية الفوارق بين البطولات الخمس الكبرى وباقي الدوريات الأوروبية إذ إن المتأهلين كلهم من البطولات الخمس الكبرى إسبانيا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

وحققت كل من إسبانيا وإنجلترا العلامة الكاملة بتأهل كل فرقهم لدور الـ 16 بينما يمثل الدوري الإيطالي ب3 فرق والدوري الألماني بثلاث فرق والدوري الفرنسي بفريقين.

ويستمر فريق إنتر ميلان الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني في المسابقات الأوروبية رغم خروجهما من دوري أبطال أوروبا حيث سيشاركان في الدوري الأوروبي.

مستويات الفرق

المستوى الأول

باريس سان جرمان ومانشستر سيتي ويوفنتوس وبايرن ميونخ وبرشلونة وفالنسيا ولايبزيج وليفربول.

المستوى الثاني

ريال مدريد وأتلانتا وتوتنهام وأتلتيكو مدريد وتشيلسي وبروسيا دورتموند وأولمبيك ليون ونابولي.

الفرق التي تشارك في الدوري الأوروبي

كلوب بروج وأولمبياكوس و شاختار دونيتسك وباير ليفركوزن وريد بول سالزبورغ وأنتر ميلانو وأياكس أمستردام وبنفيكا.