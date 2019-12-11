كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

اكتمل عقد أندية دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا بتأهل أتلانتا الإيطالي لأول مرة في تاريخه في مشاركته الأولى ولحاق أتلتيكو مدريد الإسباني آخر بطاقة في الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة بفوزه بهدفين نظيفين من ركلتي جزاء على دينامو موسكو الروسي ليقتنص المركز الثاني في المجموعة.

وحل أتلانتا في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة خلف مانشستر سيتي الإنجليزي بعد فوزه بثلاثة أهداف نظيفة خارج أرضه على شاختار دونيتسك الأوكراني بينما اكتفى أتلتيكو بهدفين في مرمى ضيفه الروسي ليقتنص المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف يوفنتوس الإيطالي.

موعد قرعة دور الـ16

وبعد اكتمال الأندية الستة عشر ستجرى قرعة الدور المقبل في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في نيون بسويسرا يوم الاثنين المقبل 16 ديسمبر/ كانون الأول الحالي في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا (13:00 بوقيت القاهرة و14:00 بتوقيت مكة المكرمة).

الأندية المتأهلة

وتم تقسيم الأندية الستة عشر التي تأهلت إلى أدوار خروج المغلوب إلى أصحاب الصدارة في المجموعات الثمانية (رؤوس المجموعات) وأصحاب المركز الثاني:

رؤوس المجموعات:

برشلونة (المجموعة السادسة) وبايرن ميونخ (المجموعة الثانية) يوفنتوس (المجموعة الرابعة) ولايبزيغ (المجموعة السابعة) وليفربول حامل اللقب (المجموعة الخامسة) ومانشستر سيتي (المجموعة الثالثة) وباريس سان جيرمان (المجموعة الأولى) وفالنسيا (المجموعة الثامنة).

أصحاب المركز الثاني:

أتلانتا (المجموعة الثالثة) وتشيلسي (المجموعة الثامنة) وبروسيا دورتموند (المجموعة السادسة) وأولمبيك ليون (المجموعة السابعة) ونابولي (المجموعة الخامسة) وريال مدريد (المجموعة الأولى) وتوتنهام هوتسبر (المجموعة الثانية) وأتلتيكو مدريد (المجموعة الرابعة).

كيف ستجرى القرعة؟

ستتم القرعة بحيث تلتقي الأندية المتصدرة مع أصحاب المركز الثاني بشرط ألا يكونا من الدولة نفسها أو المجموعة نفسها في دور المجموعات.

موعد المباريات:

ستقام مباريات الذهاب في دور الستة عشر أيام 18 و19 و25 و26 فبراير/شباط المقبل والعودة أيام 10 و11 و17 و18 مارس/آذار في تمام الساعة 21:00 بتوقيت وسط أوروبا.

وستجرى قرعة دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي يوم 20 مارس/ آذار المقبل.