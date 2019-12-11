طرح تذاكر مباراة كأس السوبر الإيطالي في السعودية والكشف عن أسعارها (شاهد)

أعلنت الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية طرح تذاكر كأس السوبر الإيطالي الذي يجمع فريقي يوفنتوس ولاتسيو، بداية من الأربعاء.

وأشارت الهيئة في بيان مقتضب إلى أن أسعار تذاكر السوبر الإيطالي سيتم بيعها على موقع تذاكر السعودية، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 100 ريال وحتى 2000 ريال.

وستقام مباراة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يوم 22 ديسمبر/كانون الأول المقبل في تمام الساعة 5.45 مساءً بتوقيت روما (7:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة).

???? التفاصيل الخاصة بتذاكر كأس #السوبر_الإيطالي بادر بحجز مقعدك من موقع تذاكر السعودية :https://t.co/KCAst6zOvx#برنامج_جودة_الحياة pic.twitter.com/E4c4YtVYqK — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) December 11, 2019

وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها السعودية السوبر الإيطالي، بعد أن استضافت جدة الموسم الماضي مواجهة يوفنتوس وميلان وانتهت بفوز الأول بهدف وحيد.

ووقعت الهيئة العامة للرياضة في السعودية عقدًا تستضيف بموجبه كأس السوبر الإيطالي، وذلك في إطار استضافة العديد من الأحداث الرياضية والترفيهية العالمية.

في المقابل، وافق الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي على إقامة السوبر في المملكة خلال العام الماضي والحالي؛ من أجل ”استكشاف مناطق وبدائل أخرى في العالم“.