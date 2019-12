سوشيال ميديا الرياضة: محمد صلاح يلعب الباليه.. ورونالدينيو يتجه للكرة الطائرة

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

محمد صلاح يلعب الباليه

نشر محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يمارس بعض التمرينات، وعلّق: ”باليه على البساط“.

داني ألفيس يعرض الانضمام لفريق عمل بيت من ورق

نشر البرازيلي داني الفيس لاعب نادي ساوباولو صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة الفنان داركو بيريك أحد أبطال العمل الدرامي بيت من ورق.

وعلّق: ”هل تريد عضوًا جديدًا؟ ما رأيك يا بيريك يمكن أن يكون موسم 2020 توقيعًا رائعًا“.

رونالدينيو يتجه للكرة الطائرة على شواطئ المكسيك

نشر النجم البرازيلي رونالدينيو صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يمارس لعبة الكرة الطائرة على شواطئ المكسيك.

وعلّق اللاعب: ”الكثير من كرة القدم هنا في كانكون“.

توني كروس يدعم بطل لعبة السهام

حرص توني كروس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني على دعم ريمون فان بارنيفيلد بطل لعبة السهام قبل خوض المباراة النهائية له غدًا.

وعلّق كروس عبر موقع التدوينات ”تويتر“: ”للمرة الأخيرة هيا ريمون“.

One last time. Come on Raymond!!! https://t.co/vE65ms1wKS

بيليرين يستعرض ملابسه الجديدة

نشر هيكتور بيليرين لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورًا له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ ببعض الملابس الجديدة.

وعلّق اللاعب أعلى الصور: ”ملابس آرسنال“.

أشرف حكيمي يعلن التحدي

نشر أشرف حكيمي لاعب بروسيا دورتموند الألماني صورًا من فوز فريقه بالأمس أمام نادي سلافيا براغ التشيكي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن اللاعب التحدي وقدرة فريقه على مواصلة المشوار حيث علق عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“: ”انتظرونا الدور القادم“.

نجوم مارسيليا في زيارة للأطفال المرضى

نشرت الصفحة الرسمية لنادي مارسيليا الفرنسي عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ صورة من زيارة نجوم الفريق لمستشفى الأطفال.

وعلّقت الصفحة: ”بعد ظهر أمس، أعطى اللاعبون والموظفون وقتهم للأطفال والمراهقين المرضى في مستشفى Timone“.

اكسيل فيتسل يطمئن جماهيره

حرص اكسيل فيتسل لاعب نادي بروسيا دورتموند على طمأنة جماهير ناديه عقب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

نشر اللاعب صورًا له بقميص ناديه عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وعلّق: ”شكرًا لجميع الرسائل وأنا أقدر الحب والدعم أنا بخير وفي طريقي للانتعاش، سأعود وأستعد للعام الجديد“.

Thank you for all the messages, I appreciate the love and support ????????❤️

I am ok and on the road to recovery, I will be back and ready for the new year ???????? pic.twitter.com/49Cw3gLF3h

— Axel Witsel (@axelwitsel28) December 11, 2019